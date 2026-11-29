Ein neues Update von Bosch bringt euch mehr Kontrolle und Komfort für euer E-Bike.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. hat ein Update für seine eBike-Flow-App veröffentlicht, das Besitzern von E-Bikes mit dem „smarten System“ neue Möglichkeiten eröffnet.

Mit nur wenigen Handgriffen könnt ihr euer E-Bike damit aufwerten. Damit ihr die frischen Funktionen nutzen könnt, reicht es jedoch nicht, nur die App zu aktualisieren. Die Neuerungen müssen aktiv per App auf das E-Bike übertragen werden, um die Steuerung zu verbessern und praktische Alltagsfunktionen freizuschalten. Der Prozess erfordert also zwei Schritte von euch: Zuerst müsst ihr die eBike-Flow-App auf die neueste Version aus dem Apple App Store oder Google Play Store aktualisieren.

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Anschließend verbindet ihr euer Smartphone wie gewohnt mit dem E-Bike und startet den Update-Vorgang für das gesamte System direkt in der App. Stellt dabei sicher, dass alle Komponenten, wie das Display und der Akku, mit dem Rad verbunden sind. Nach dem erfolgreichen Update stehen euch je nach Motortyp und Display neue Einstellmöglichkeiten und Anzeigen zur Verfügung. Bosch konzentriert sich diesmal vor allem auf eine individuellere Anpassung des Fahrverhaltens und mehr Komfort im Alltag.