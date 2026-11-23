Auf den ersten Blick machen Samsung-Handys bereits starke Fotos. Doch erst mit den richtigen Einstellungen zeigt die Kamera, wie viel tatsächlich...

Auf den ersten Blick machen Samsung-Handys bereits starke Fotos. Doch erst mit den richtigen Einstellungen zeigt die Kamera, wie viel tatsächlich in ihr steckt. Mit fünf einfachen Anpassungen werden eure Bilder sichtbar besser und im Video oben zeigen wir euch den Weg dorthin.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Samsung-Handys haben richtig oft gute Kameras und mit fünf schnellen Änderungen in den Einstellungen werden Schnappschüsse sichtbar besser.1.

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Intelligente Optimierung Auf „Maximum“ gestellt, holt die Kamera die beste Bildqualität heraus, mit kräftigeren Farben und besserem Kontrast. Aktiviert erkennt die Kamera dann Motive wie Essen, Landschaften oder Tiere und passt das Bild automatisch an. Mit „Raster und Wasserwaage“ werden euch Hilfslinien angezeigt, mit denen der Horizont gerade bleibt und der Bildaufbau ausgewogener wirkt. Für den nächsten Schritt geht ihr am besten noch einmal einen Schritt zurück in die Kamera-Oberfläche.

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Das Format 3:4 nutzt die volle Fläche des Kamerasensors und holt damit die meisten Bildinformationen heraus und Zuschneiden geht später immer noch. Hat man die Auflösung irgendwann mal auf 50 oder 200 Megapixel geändert, lohnt sich der Wechsel zurück auf 12 MP. Die Fotos sind zwar kleiner , dafür aber in der Regel schärfer und verbrauchen auch weniger Speicherplatz .

Je nach Software-Version können Bezeichnungen und Menüs leicht abweichen. Einmal eingestellt, wird aber jeder Schnappschuss automatisch besser.