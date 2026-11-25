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Die elektronische Parkscheibe ist eine geniale Erfindung, doch auch sie hat eine Schwachstelle: Ist die Batterie leer, droht trotz vorhandenem Gerät ein ärgerliches Bußgeld. Amazon bietet mit der Needit Park Micro Solar nun das Modell 2025 an, das genau dieses Risiko eliminiert. Für aktuell 23,49 Euro