Wer seinen Garten oder Eingangsbereich lückenlos überwachen möchte, braucht entweder mehrere Kameras – oder eine, die sich in alle Richtungen...

Wer seinen Garten oder Eingangsbereich lückenlos überwachen möchte, braucht entweder mehrere Kameras – oder eine, die sich in alle Richtungen drehen lässt. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. ) – das sind 51 Prozent Rabatt gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 54,99 Euro. Die schwenk- und neigbare Außenkamera liefert Bilder in 2K-Auflösung, verfolgt Bewegungen automatisch und lässt sich per App in alle Richtungen steuern.

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Im Lieferumfang ist ein witterungsbeständiges Netzteil mit vier Meter Kabel enthalten, sodass die Kamera sowohl drinnen als auch draußen montiert werden kann. Die Blink Mini Pan-Tilt 2K+ ist eine netzgebundene Überwachungskamera, die sich durch ihre motorisierte Schwenk- und Neigefunktion von herkömmlichen Modellen abhebt. Mit der 360-Grad-Sicht lassen sich größere Bereiche abdecken, ohne mehrere Kameras installieren zu müssen. Die 2K-Auflösung sorgt dafür, dass Details wie Gesichter oder Kennzeichen auch auf mittlere Distanz erkennbar bleiben.