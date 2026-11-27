Wer täglich mehrere Tassen Kaffee braucht, kennt das Problem: Die Vorräte schrumpfen schneller als gedacht.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. startet bei Penny ein Angebot für Besitzer von Kaffeevollautomaten: Die Käfer Caffè Crema Lungo Bohnen gibt es für 9,99 Euro statt der üblichen 14,99 Euro.

Das entspricht einem Rabatt von 33 Prozent. Das Angebot ist eventuell lokal begrenzt, ein Blick ins Prospekt vor Ort lohnt sich. Die Käfer-Bohnen richten sich an alle, die regelmäßig frischen Kaffee im Vollautomaten zubereiten und dabei auf größere Packungen setzen. Die Crema-Lungo-Variante gibt es in verschiedenen Sorten, sodass unterschiedliche Geschmacksvorlieben abgedeckt werden.

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Die Kilogramm-Packung reicht je nach Verbrauch für mehrere Wochen. Die ganzen Bohnen lassen sich frisch im Vollautomaten mahlen. Der Crema Lungo ist auf eine ausgewogene Crema ausgelegt, die weder zu dünn noch zu dick ausfällt. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von etwa zehn Gramm pro Tasse reicht die Kilogramm-Packung für rund 100 Tassen.