Wer seinen alten Spieleschrank aufräumt, könnte dabei auf ein kleines Vermögen stoßen.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Wer seinen alten Spieleschrank aufräumt, könnte dabei auf ein kleines Vermögen stoßen. Brettspiele gelten als Familienunterhaltung für ein paar Euro – doch manche Exemplare erzielen bei Auktionen Preise, die selbst gestandene Kunstsammler ins Staunen versetzen. Der Grund ist immer derselbe: Seltenheit trifft auf Nachfrage.

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Kleine Auflagen, besondere Ausstattungen oder der pure Kultstatus einer Marke lassen Preise explodieren. Wir zeigen euch– sortiert vom teuren Sammlerstück bis zum absoluten Rekordhalter. Le Mans erschien 1961 beim amerikanischen Verlag Avalon Hill, wurde 1965 überarbeitet und 1971 eingestellt. Das Spielbrett bietet gleich zwei Strecken: Monte Carlo und Le Mans.