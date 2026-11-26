Amazon spart euch bares Geld, wenn ihr etwas länger auf eure Ware wartet.

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Amazon ist der größte Onlinehändler in Deutschland. Millionen von Menschen bestellen dort und genießen die schnelle Lieferung. Für Amazon wird das aber immer mehr zur Herausforderung. Jetzt könnt ihr dafür finanziell entlohnt werden, wenn ihr etwas länger auf eure Bestellung wartet.

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Eigentlich sind wir alle daran gewöhnt, dass Amazon von heute auf morgen liefert – teilweise noch am selben Tag. Für den Onlineriesen ist das eine gigantische Herausforderung. An Aktionen wie jetzt bei der Black-Friday-Woche werden die Wartezeiten schon etwas länger. Um die Lage etwas zu entspannen, taucht an der Kasse bei einigen Produkten eine neue Option auf.