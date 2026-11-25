Wer nachts noch ein Kapitel lesen will oder ein paar Maschen stricken möchte, braucht punktgenaues Licht. Das ist auch für die Werkstatt nützlich.

Wer nachts noch ein Kapitel lesen will oder ein paar Maschen stricken möchte, braucht punktgenaues Licht. Das ist auch für die Werkstatt nützlich. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. wird um den Hals getragen und leuchtet gezielt auf ein Buch oder einen E-Reader, ohne das ganze Zimmer zu erhellen. Die Lampe bietet drei Farbtemperaturen und lässt sich stufenlos von 10 bis 100 Prozent dimmen. Die beiden flexiblen Leuchtarme lassen sich in nahezu jeden Winkel biegen, sodass das Licht genau dorthin fällt, wo es gebraucht wird.

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Die Helligkeit der beiden „Mini-Scheinwerfer“ reicht für den Nahbereich locker aus – aber nicht für die Ferne, wo größere LED-Taschenlampen eher die gewünschte Leistung erbringen. Der eingebaute Akku hält laut Hersteller bis zu 80 Stunden durch – je nach gewählter Helligkeit. Klingt toll – realistisch sind aber eherAufgeladen wird per USB-C, ein Kabel liegt bei. Die Lampe eignet sich nicht nur zum Bücherlesen.

Wer abends noch strickt, häkelt oder Puzzles legt, profitiert ebenfalls vom gezielten Licht. Auch beim Camping und bei Stromausfällen kann die Gritin Leselampe eine praktische Lösung sein. Für stürmische Outdoor-Einsätze ist sie jedoch nicht zu empfehlen, denn sie ist nicht wasserdicht. Ich trage meine Gritin Leselampe mittlerweile regelmäßig – etwa, wenn ich in unserem schlecht ausgeleuchteten Keller in Kisten wühlen muss.

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Allerdings: Die mir zugesendete Version ist dunkelgrau und nicht silbergrau – hier finde ich die Amazon-Produktbilder vom Hersteller nicht ganz zutreffend. Macht mir persönlich aber nichts, denn die Lampe tut, was sie tun soll.bei über 5.900 Bewertungen. Gelobt wird der Tragekomfort und das geringe Gewicht. Vereinzelt wird angemerkt, dass die Lampe beim Liegen auf dem Rücken etwas am Hals drücken kann – hier hilft es, die Position leicht anzupassen oder ein zusätzliches Taschentuch zur Polsterung zu nutzen.

Bin sehr zufrieden mit dieser Leselampe. Wollte mir erst eine Klemmleselampe kaufen und bin froh, dass ich mich für diese entschieden habe. Nutze diese Leselampe auch beim Lackieren meiner Fingernägel. Die Lampe ist eine sinnvolle Anschaffung für alle, die abends im Bett lesen möchten, ohne andere zu stören.

Auch für Handarbeiten wie Stricken oder Häkeln bietet sie gezieltes Licht, ohne dass eine zusätzliche Lampe aufgestellt werden muss. Wer sich stark bewegt und dabei auch ein besonders helles Licht braucht – etwa beim Joggen oder Klettern – sollte aber lieber spezielle Stirnlampen in Betracht ziehen. Wer im Winter schnell fröstelt, sollte heute einen Besuch bei Aldi einplanen Wir suchen echte Schnäppchen, keine Mogelpackungen.

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