Google Maps kann in Tunneln viel präziser navigieren, tut es aber nicht automatisch.

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Sobald das GPS-Signal abreißt, verlässt sich die App auf Schätzungen und Bewegungssensoren. Das Ergebnis: ungenaue Positionsangaben, verspätete Abbiegehinweise, im schlimmsten Fall die falsche Ausfahrt. Eine. Google Maps kann diese Signale inzwischen empfangen und nutzen, tut es aber standardmäßig nicht.

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Der Grund ist ein praktischer: Die Verbindung zu den Beacons erfordert eine zusätzliche Berechtigung auf dem Smartphone, nämlich den Zugriff auf Bluetooth und die Erkennung nahegelegener Geräte. Weil Google diese Berechtigung nicht automatisch einfordert, bleibt die Funktion inaktiv. Wer sie einschaltet, merkt im Alltag kaum etwas davon. Die App greift die Beacon-Signale selbstständig ab und bestimmt den genauen Standort, ohne euch darüber gesondert zu informieren.