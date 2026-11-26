Mit diesen Geheimwaffen kommt ihr durch den kalten Winter.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Norma verkauft drei elektrische Alltagshelfer von Ecomed im Onlineshop, die gezielt für Wärme sorgen: ein kompaktes Heizkissen für 14,99 Euro statt 19,95 Euro und liegt durch die Passform stabiler auf Schultern und Nacken auf. Auch hier gibt es eine automatische Abschaltung nach 90 Minuten.

Advertisement

Advertisement

Die drei Heizkissen richten sich an unterschiedliche Bedürfnisse. Während das kleine Heizkissen für alle interessant ist, die gezielt einzelne Körperstellen wärmen möchten, eignet sich das Wärmeunterbett für alle, die im Winter in ein vorgewärmtes Bett steigen möchten. Das Nacken- und Rückenheizkissen ist speziell für Verspannungen im oberen Rückenbereich gedacht.