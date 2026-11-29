Wer iOS 28 installiert, wird sich bei den Benachrichtigungen umstellen müssen.

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Apple plant offenbar eine der größten Änderungen für das iPhone seit Jahren, die eine Funktion betrifft, die jeder mehrmals am Tag benutzt.das Benachrichtigungssystem von Grund auf überarbeiten. Das Ziel ist es, das aktuelle Chaos aus Nachrichten, Terminen und Werbemitteilungen endlich in den Griff zu bekommen. Das bedeutet aber auch, dass ihr euch umstellen und zukünftig etwas aufpassen müsst, damit ihr keine wichtige Benachrichtigung verpasst. Die Informationen stammen aus gut informierten Kreisen, bleiben aber noch vage.

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Fest steht laut den Quellen nur, dass Apple „signifikante Änderungen“ für die Mitteilungszentrale plant. Eine konkrete Umsetzung könnte sich an dem orientieren, was Android-Nutzer bereits kennen: eine automatische Sortierung. Benachrichtigungen würden dann in Kategorien wie „Nachrichten“, „Werbung“ oder „Soziale Netzwerke“ gefiltert, damit wichtige Informationen nicht mehr in der Flut untergehen (Quelle:Die Kritik am aktuellen System ist nicht neu und begleitet Apple schon seit Jahren.