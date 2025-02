Wer ist der Antagonist in „Thunderbolts“? Neue Trailer enthüllen den Schurken!

Mit dem neuen Trailer zum MCU-Blockbuster „Thunderbolts“ ist endlich klar, wer die Antihelden in ihrem neuesten Abenteuer herausfordern wird. Der Bösewicht wird sich in der Gestalt von Sentry und seiner dunklen Seite, The Void, offenbaren. Ob die Geschichte des Superhelden und seines finsteren Gegenübers aus den Comics übernommen werden wird, ist noch offen.

Das Mammut-Projekt MCU hat Markus bis heute in seinem Bann, sodass er alles, was Film und Serie dazu hergeben, genüsslich aufsaugt. Zum neuen MCU -Blockbuster „ Thunderbolts “ sind bereits mehrere lange Trailer erschienen. Doch erst die neueste Vorschau hat nun deutlich gemacht, mit wem es das Antihelden-Team zu tun bekommt. Wir klären auf! Im neuen MCU -Film „ Thunderbolts “ schließen sich altbekannte Ex-Bösewichte und Antihelden aus dem MCU zu einem etwas anderen Marvel -Team zusammen.

Doch mit wem bekommen es der Red Guardian (gespielt von David Harbour) und das restliche Antihelden-Team zu tun? Daraus wurde in den bisherigen Trailern zum Film noch ein großes Geheimnis gemacht. Doch die neueste Vorschau lässt die Katze nun aus dem Sack – oder teast sie zumindest überdeutlich an. Wir erklären euch, wer der Antagonist in „Thunderbolts“ sein wird. Aber Vorsicht, es kann hier zu Spoilern kommen. Wir sind uns sicher, dass ihr schon aus den bisherigen Trailern den Namen Bob kennt. Denn das ist der menschliche Name des mächtigen und nahezu unbesiegbaren Superhelden Sentry. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Als Sentry mithilfe eines abgewandelten und in seiner Wirkung tausendfach verstärkten Supersoldaten-Serums erschaffen wurde, hat sich auch eine dunkle Präsenz namens The Void an Bob gebunden – der sich dessen aber zunächst gar nicht bewusst ist. Mit seinen enormen Kräften gehört er zu den mächtigsten Marvel-Schurken und ist sogar in der Lage, Schatten zu kontrollieren. Letzteres ist nun wohl das, was wir im „Thunderbolts“-Trailer zu Gesicht bekommen und das Auftauchen von The Void bestätigt, auch wenn die Figur, die für die sich ausbreitende Schwärze verantwortlich ist und Menschen einfach so verschwinden lässt, noch bewusst nicht von vorne, sondern nur schemenhaft von hinten gezeigt wird. In den Comic-Vorlagen wurde der finstere Teil von Bobs Psyche irgendwann so gefährlich, dass Bob gemeinsam mit seinem guten Freund Reed Richards alias Mister Fantastic (im MCU demnächst vergespielt) und Doctor Strange dafür sorgte, dass die gesamte Welt (sie selbst mit eingeschlossen) die Existenz von Sentry vergaß, wodurch letztlich auch The Void in Schach gehalten werden konnte – was auf Dauer aber natürlich nicht gutging... Inwieweit diese Hintergrundgeschichte bereits in „Thunderbolts“ aufgegriffen wird oder ob Sentry und The Void in der weiteren MCU-Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen werden, bleibt abzuwarten. Erst einmal sehen wir aber, wie die Thunderbolts in ihrem Film mit der Bedrohung fertig werden. Und falls ihr euch übrigens nach wie vor fragt, was eigentlich das Sternchen im offiziellen Film-Titel soll: Das neue Poster zum Film liefert hier eine vorübergehende „Auflösung“, ist dort weiter unten doch zu lesen: „*Die Avengers sind nicht verfügbar.“ Jedoch dürfte dieser simple Satz eher ein Gag und nicht die finale Erklärung des Sternchens sein. Hier geht man nach wie vor aus, dass es verwendet wird, da „Thunderbolts“ wohl nicht der endgültige Name des Antihelden-Teams sein wird (worauf ja auch im neuen Trailer angespielt wird). Stattdessen hält sich weiterhin hartnäckig die Annahme, dass am Ende des Films dann „Dark Avengers“ als richtiger Teamname enthüllt wird.





