Uli Hoene ss hat Harry Kane als besten Transfer der Vereinsgeschichte bezeichnet. Doch ist Kane wirklich der beste? Wiraken Sie hier ab und finden heraus, wer der beste Bayern-Transfer aller Zeiten ist.

Der Bayern-Patron Uli Hoeneß hat Harry Kane als besten Transfer der Vereinsgeschichte bezeichnet. Kane hat mit 61 Toren in 51 von 55 möglichen Saisonspielen den Sturm angeführt und hat in allen sechs Partien im Pokalfinale für Bayern gescautet.

Kane ist ein perfekter Klub-Repräsentant und ein Führungsspieler. Der Engländer feuerte gegen den VfB Stuttgart 3:0 im DFB-Pokalfinale ein Hattrick und hat sich zu einem der besten Spieler in Deutschland entwickelt. Mats Hummels, David Alaba, Philipp Lahm und Thomas Muller sind von der Hoeneß-Bewertung ausgenommen, da sie alle aus der eigenen Jugend kamen. Manuel Neuer bleibt die beste Einkauf in Bayerns Geschichte.

Der Torwart spielt seit 15 Jahren für den Verein und hat mehrere Titel gewonnen. Franz Beckenbauer ist demnach der beste Bayern-Transfer aller Zeiten, gefolgt von Robert Lewandowski, Philipp Lahm und Thomas Muller. Die Frage bleibt aber: Wer ist der beste Transfer in Bayerns Geschichte





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