Schicksalsschläge, neue Berufe und traurige Nachrichten: Wir zeigen, wie es den Stars der Serie ALF heute geht, von Andrea Elson bis zum verstorbenen Max Wright.

Die US-amerikanische Sitcom ALF lief zwischen 1986 und 1990 und wurde zu einem internationalen Phänomen. Im Zentrum stand der Außerirdische Gordon Shumway vom Planeten Melmac, der auf dem Dach der Familie Tanner landet. Während der humorvolle Gast regelmäßig für Lacher sorgte, war seine Beziehung zur Familie komplex. Besonders die Dynamik zwischen ALF und der damaligen Teenagerin Lynn Tanner war ein zentraler Plotpunkt der Serie.

Lynn Tanner und die Tanner-Familie heute

Andrea Elson, die Lynns Rolle verkörperte, war zu Beginn der Serie 16 Jahre alt. Ihre Figur lebte den typischen Lebenslauf eines amerikanischen Teenagers der 1980er Jahre, nur mit der Besonderheit eines Außerirdischen im Haushalt. ALF hegte zunächst Hoffnungen auf mehr als Freundschaft, doch Lynn verliebte sich in einen Menschen. Bis zum Serienende war sie 20 Jahre alt und behielt ihre enge, schwesterähnliche Verbindung zu dem Wesen bei. Andrea Elson ist heute nicht mehr als Schauspielerin tätig. Sie arbeitete nach der Serie nur noch kurzzeitig vor der Kamera. Heute lebt die verheiratete Mutter zweier Kinder als Yoga-Trainerin in Kalifornien.

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Anne Schedeen, die Lynns Mutter Kate spielte, setzte ihre Karriere in den 1990er Jahren in kleineren Fernsehrollen fort. Später zog sie sich aus der Branche zurück. Sie war als Antiquitätenhändlerin und Ausstatterin tätig und engagierte sich sozial. Das Bild zeigt sie zusammen mit Andrea Elson. Im Juli 2026 ist die Schauspielerin im Alter von 77 Jahren verstorben. Max Wright, der Vater Willie verkörperte, konnte nach der Serie nicht an den Erfolg anknüpfen. Er stürzte ab, wurde mehrfach verhaftet und lebte später in einem bescheidenen Appartement in Kalifornien. Am 26. Juni 2019 ist der Schauspieler an einer Krebserkrankung verstorben.

Das Privatleben von Max Wright

Vor seinem Tod fand Max Wright neues privates Glück. Berichten zufolge ging es seinem Leben wieder aufwärts. Dafür war sein neuer Lebenspartner Reiner Dettlinger verantwortlich. Dettlinger ist ein Krankenpfleger aus Deutschland. Das Paar hatte sich auf einer Dating-Plattform kennengelernt. Reiner Dettlinger verriet, dass Max Wright nur ungern über seine berühmteste Rolle sprach. Er schämte sich regelrecht für die Serie. Er empfand die Arbeit mit einer Puppe als Degradierung für einen Theaterschauspieler. Diese Haltung prägte seine späten Jahre und seine Reflexion über die Vergangenheit.

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Das tragische Ende von Benji Gregory

Benji Gregory spielte in der Serie den Sohn von Willie und Kate. Er beendete 1993 seine Schauspielkarriere. Er verschwand daraufhin vollständig aus dem Rampenlicht. Nach der Jahrtausendwende ging er zur Army. Er studierte Kunst in San Francisco. Nach seiner ehrenhaften Entlassung aus dem Militärdienst lebte er ab 2005 mit seiner Frau in Arizona. Sein Bruder meldete den Tod am 13. Juni 2024. Gregory litt unter Depressionen und Schlafstörungen. Diese hielten ihn oft über lange Zeit wach. Es wird vermutet, dass er im Fahrzeug eingeschlafen ist. Er den hohen Temperaturen in Arizona zum Opfer fiel. Er wurde nur 46 Jahre alt.

Vergangenheit trifft auf die heutige Zeit

Die Schicksale der Darsteller von ALF sind sehr unterschiedlich verlaufen. Während einige neue Berufe fanden, endeten andere tragisch. Die Serie bleibt ein kulturelles Markenzeichen der späten 80er Jahre. Dennoch prägten die eigenen Leben der Schauspieler die Nachgeschichte erheblich. Die Informationen hier beruhen auf den vorliegenden Quellen. Sie dokumentieren den Werdegang der genannten Personen bis zu den jüngsten Ereignissen.