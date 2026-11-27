Zungenreiniger gehören für viele zur täglichen Mundhygiene. Ein Zahnmediziner erklärt, wann die Reinigung sinnvoll ist und worauf es dabei ankommt.

Zungenreiniger gehören für viele zur täglichen Mundhygiene. Ein Zahnmediziner erklärt, wann die Reinigung sinnvoll ist und worauf es dabei ankommt. , sollte regelmäßig seine Zunge reinigen.

Wer keinen Mundgeruch hat, kann sich die Prozedur sparen. So erklärt es Zahnmediziner Stefan Zimmer von der Universität Witten/Herdecke.verringere das Säubern der Zunge die Bakterienlast in der Mundhöhle.

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„Bis heute ist aber nicht belegt, dass das etwas bringt“, sagt der Professor. „Hat man keinen Mundgeruch, gibt es daher keinen Grund, sich die Zunge jeden Tag zu reinigen. “Mundgeruch entsteht häufig auf dem hinteren Drittel der Zunge. „Dort setzen sich Bakterien fest, die schwefelhaltige Verbindungen produzieren“, sagt Zimmer.