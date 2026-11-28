Ihr könnt euch ein ikonisches Minecraft-Monster selbst zusammenbauen.

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). Im Vergleich zum UVP von 39,99 Euro sparen Minecraft-Fans also 25 Prozent. Das Klemmbaustein-Set mit 665 Teilen bringt den wohl bekanntesten Gegner des populären Videospiels als physische Baufigur direkt in die reale Welt. Für die Lieferung nach Hause fallen bei MediaMarkt zusätzlich 4,99 Euro an.

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Alternativ könnt ihr den Creeper aber auch im Markt abholen oder bei Amazon zum gleichen Preis bestellen. Nachdem ihr den Lego-Creeper zusammengesetzt habt, lassen sich Beine und Kopf noch anpassen. So arrangiert ihr das grüne Monster immer wieder neu auf eurem Schreibtisch. Ein besonderes Detail verbirgt sich tief im Inneren der Konstruktion.