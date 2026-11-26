Wer schon immer seine eigene Pixelwelt auf dem Schreibtisch erschaffen wollte, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit dazu.

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Amazon bietet aktuell das Minecraft-Mini-Biome-Set aus Lego zum reduzierten Preis an. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro kostet das Modell mit 797 Teilen nur 39,99 Euro . Das Set richtet sich an kreative Gamer und Bastler ab 12 Jahren und dient nicht nur als Spielzeug, sondern vor allem als modulares Deko-Element, mit dem auch Erwachsene Spaß haben werden. Achtung: Für Bestellungen unter 49 Euro ist der Versand auf Amazon nur für Prime-Abonnenten kostenlos.

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Noch kein Mitglied? Dann könnt ihrDas Herzstück des Sets sind die fünf separaten Miniatur-Biome, die ihr nach Belieben zusammenstecken und arrangieren könnt. Dazu gehören ikonische Landschaften aus dem Spiel: ein Berg, von dem ein Fluss fließt, ein Pilzwald, ein Wüstentempel. Ein besonderes Detail ist der zweiseitige Hintergrund, dank dem ihr die Szenerie entweder bei Tag oder bei Nacht darstellen könnt.