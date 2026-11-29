Auch wenn Flixbus oft günstiger sind als Fahrten mit der DB – noch mehr Geld sparen könnt ihr mit diesem 14,99-Euro-Deal von Netto.

Auch wenn Flixbus oft günstiger sind als Fahrten mit der DB – noch mehr Geld sparen könnt ihr mit diesem 14,99-Euro-Deal von Netto. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Netto Marken-Discount hat seit dem 23. November einen Ticketdeal für FlixBus und FlixTrain.

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Für 14,99 Euro pro Fahrt könnt ihr zwischen Januar und Juni 2027 Direktverbindungen innerhalb Deutschlands oder in 14 europäische Länder buchen entfällt diese Möglichkeit. Der Deal ist vor allem für längere Strecken und Reisen zu beliebten Zeiten interessant. Wer etwa von Berlin nach München, Hamburg nach Köln oder von Deutschland ins europäische Ausland fahren möchte, spart gegenüber regulären Preisen deutlich. Auch für Konzertbesuche, Städtetrips oder Verwandtenbesuche über Ostern ist das Angebot praktisch.