Feuchte Räume sind nicht nur unangenehm, sondern können auch Schimmelbildung begünstigen.

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Bei Amazon gibt es aktuell den Comfee-Luftentfeuchter CDDOE-10DEN7 im Angebot. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 149 Euro zahlt ihr als Prime-Mitglieder im Rahmen eines Sonderangebots) – ein Rabatt von 50 Euro. Regulär liegt der Preis bei 149 Euro. Das Gerät schafft bis zu 12 Liter Entfeuchtung pro Tag und ist für Räume bis etwa 20 Quadratmeter ausgelegt.

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Der Luftentfeuchter richtet sich vor allem an alle, die in Kellern, Hauswirtschaftsräumen oder Schlafzimmern mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu kämpfen haben. Mit nur 36 Dezibel arbeitet das Gerät sehr leise – leiser als viele Kühlschränke. Das macht ihn auch für den Dauerbetrieb im Schlafzimmer interessant. Die Bedienung erfolgt über ein LED-Display.