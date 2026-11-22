Erfahren Sie, wer die Moderation von Wer stiehlt mir die Show übernimmt. Joko Winterscheidt behauptete sich gegen Kebekus, Wagner und Knossi in Staffel 12.

Die zwölfte Staffel der beliebten TV-Show "Wer stiehlt mir die Show?" ist im November 2026 auf dem Sender ProSieben gestartet. Die neue Folge-Serie präsentiert erneut das klassische Format, in dem prominente Gäste versuchen, Joko Winterscheidt den Moderationsjob streitig zu machen. Zuschauer können in den Episoden verfolgen, wie die Kandidaten gegen den etablierten Gastgeber antreten und wer am Ende die Kontrolle über die Sendung übernimmt.

Die erste Folge und der Gewinnverlauf

In der Erstausstrahlung der neuen Staffel am 1. November 2026 konnten sich drei feste Prominente und ein wechselnder Wildcard-Gast zur Herausforderung aufstellen lassen. Der Wettbewerb ist in drei Gewinnstufen unterteilt, wobei sich die Person mit den wenigsten Punkten jeweils aus dem laufenden Duell zurückziehen muss. Die führende Person erhält im Gegenzug eine wichtige Münze für das Finale, die sie später strategisch einsetzen kann.

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Zu den wiederkehrenden Quiz-Runden in der ersten Ausgabe gehörte "Die leichten Fünf", bei denen vermeintlich einfache Fragen zum Allgemeinwissen die Kandidatinnen und Kandidaten ins Grübeln brachten. Ein weiterer Klassiker war das Spiel "Da hab ich doch prompter die Antwort vergessen!", in dem die Teilnehmer einen Text vom Teleprompter vorlesen und fehlende Begriffe spontan ergänzen mussten.

Besondere Emotionen sorgte die Zuschauer-Runde "Kleb wohl!", als Joko Winterscheidt Fabian und seine Freundin Nicole auf die Bühne holte. Fabian machte Nicole einen Heiratsantrag, was bei allen Anwesenden, darunter auch Knossi und Carolin Kebekus, für Freudentränen sorgte. Im Halbfinale übernahmen Carolin und Jens die Rollen der Traurednerin und des Trauzeugen.

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Jens Knossi zog schließlich mit drei Münzen in das Finale ein und machte es seinem Gastgeber schwer. Letztlich behielt Joko Winterscheidt mit einem Punkt Vorsprung die Oberhand und bleibt somit vorerst der Moderator. Das bedeutet, dass auch die zweite Folge am 8. November 2026 von ihm moderiert wird.

Konfrontation in der zweiten Episode

In der zweiten Folge der 12. Staffel musste sich Joko Winterscheidt erneut gegen Carolin Kebekus, Jens Knossalla, den NBA-Profi Moritz Wagner und die Wildcard-Kandidatin Eli behaupten. Für besondere Unterhaltung sorgten dabei mehrere ungewöhnliche Quizrunden und individuelle Darbietungen der Gäste.

Präsentationswunder wie die Erfindung "Schupen" von Joko, bei der es sich um Steppschuhe mit eingebauter Hupe handelt, standen auf dem Programm. Moritz Wagner zeigte den anderen Teilnehmern zudem, wie der typische lässige "Sportler-Swag" eines Basketballprofis funktioniert. Besonders turbulent verlief die Finalqualifikation, bei der sich Knossi und Carolin Kebekus in einem U-Boot beweisen mussten.

Im entscheidenden Duell trat Joko am Ende gegen Carolin Kebekus an. Kebekus setzte sich durch und gewann die Show. Dadurch übernimmt sie in der darauffolgenden Folge die Moderation und stellt damit den Gastgeber unter Druck.

Das Musical-Thema in der dritten Folge

Die dritte Folge wurde musikalisch dominiert, wobei die Kandidaten in aufwendigen Kostümen auftraten. Carolin Kebekus hatte die Wahl der Kostüme getroffen, was zu einer thematischen Einheit führte. Moritz Wagner trug eine schwarze Lederjacke in Anlehnung an das Musical "Grease", während Jens Knossalla als Scheinwerfer eines DeLoreans auf Rollschuhen die Bühne betrat.

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Joko Winterscheidt musste sich als Mülltonne verkleiden, und das Wildcard-Gast Pierre stellte einen Hund dar. Für diese Episode wurden drei zuvor einmal abgelehnte Quiz-Ideen neu aufgegriffen. Im Halbfinale mussten Joko und Pierre Gegenstände bei "Guck Zuck" auf Bildern von einem Hochstuhl aus benennen, was für den von Höhenangst geplagten Joko ein schwieriges Unterfangen war.

Im Finale der dritten Folge traten Joko Winterscheidt und Carolin Kebekus erneut gegeneinander an. Es gelang Joko, sich die Moderation der Sendung zurückzuholen. Carolin Kebekus beendete ihre kurze Amtszeit als Gastgeberin passend zum Musical-Thema mit einer Performance von "Moon River".

Hintergrund und Spielregeln im Detail

Das Grundprinzip der Show bleibt unverändert: Drei feste Kandidaten und ein wechselnder Gast kämpfen gegen Joko Winterscheidt um den Moderationsjob. Über drei Gewinnstufen scheidet jeweils die Person mit den wenigsten Punkten aus, während die führende Person eine Münze fürs Finale erhält.

Im Finale geht es unter der Leitung von Katrin Bauerfeind gegen den Gastgeber. Mit den gewonnenen Münzen lassen sich dessen verdeckte Antworten anzweifeln. Liegt er falsch, bleibt die Münze erhalten und er bekommt keinen Punkt. Andernfalls punktet er und die Münze ist verloren.

Ohne Münzeneinsatz erhält der Gastgeber automatisch einen Punkt. Wer zuerst fünf Punkte erreicht, gewinnt das Duell. Sind die Münzen vorher aufgebraucht, siegt automatisch der Gastgeber. Diese strikten Regeln sorgen für hohe Spannung in jeder Ausgabe der ProSieben-Show.