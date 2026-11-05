Wer stiehlt mir die Show: Joko gewinnt Staffel 12 Folge 1 vor Knossi und Kebekus

Joko Winterscheidt behält die Moderation bei. Details zum Gewinner von Folge 1, dem Überraschungs-Hochzeitsantrag und den nächsten Sendeterminen auf ProSieben.

Joko Winterscheidt verteidigt erfolgreich seine Position als Hauptmoderator der beliebten Unterhaltungssendung "Wer stiehlt mir die Show" auf ProSieben. Am Sonntagabend startete mit der ersten Folge der zwölften Staffel ein neues Kapitel, in dem sich drei Prominente Kandidaten gegen den etablierten Gastgeber behaupten mussten. Der direkte Wettkampf um den Moderationsjob führte zu spannenden Momenten, die nicht nur die Teilnehmer, sondern auch das Millionenpublikum vor dem Fernseher fesselten. Winterscheidt konnte sich in einem knappen Finale durchsetzen und behält damit die Kontrolle über die laufende Ausgabe.

Durchlauf der Kandidaten und Spielmechanik

In jeder Ausgabe der Sendung treten Joko Winterscheidt sowie drei weitere prominente Teilnehmer gegeneinander an. Zu den Startern in dieser ersten Folge der neuen Staffel gehörten unter anderem der realityfernseh-beeinflusste Knossi sowie die Schauspielerin und Comedian Carolin Kebekus. Im Verlauf des Abends schied jeweils die Person mit den wenigsten Punkten in den ersten beiden Gewinnstufen aus. Für die führende Person ging eine spezielle Münze als Ticket für das Finale über, wo der Kampf um die Moderation entscheidend ausgetragen wurde.

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Die Spielregeln im großen Finale sind strikt definiert und erfordern eine hohe Konzentration aller Beteiligten. Dort tritt der qualifizierte Herausforderer gegen den Gastgeber an, die Moderation übernimmt dabei Katrin Bauerfeind. Der entscheidende Faktor sind hier die gesammelten Münzen, die es ermöglichen, die verdeckten Antworten von Winterscheidt anzuzweifeln. Wenn der Gastgeber eine falsche Antwort gibt, verliert er den Punkt und der Herausforderer behält seine Münze. Gibt Winterscheidt eine korrekte Antwort zurück, punktet er und die Münze des Herausforderers ist verloren. Ohne Einsatz einer Münze erhält der Gastgeber automatisch einen Punkt.

Überraschungsmoment und emotionale Höhepunkte

Neben dem sportlichen Wettkampf sorgte die Sendung für einen derart herzerwärmenden Moment, dass die Pläne der Produzenten komplett über den Haufen geworfen wurden. Im Spiel "Kleb wohl!" holte der Moderator zunächst drei Zuschauerinnen auf die Bühne, die anhand von Antworten auf den Gesichtern der Kandidaten Begriffe erraten sollten. Der Ablauf der spielerischen Herausforderung wurde jedoch abrupt unterbrochen, als der Zuschauer Fabian auf die Bühne eilte.

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Fabian nutzte den öffentlichen Auftritt nicht für den Spielgewinn, sondern um seiner Freundin Nicole einen Heiratsantrag zu machen. Dieser Moment löste eine Flut positiver Emotionen aus, die bis in die Reihen der Stars reichte. Sowohl Knossi als auch Carolin Kebekus brachen in Freudentränen aus, als Nicole ihren Antrag annahm. Die Liebe ließ sogar die Produktion sich anpassen, da eine vollständige Hochzeitszeremonie vorbereitet worden war und heimlich angereiste Familienmitglieder das Glücklichkeitsgefühl teilten.

Finales Duell und Ergebnisse der Spiele

Die zurückgebliebenen Kandidaten Carolin Kebekus und Jens mussten im Halbfinalspiel "Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen!" die Rollen der Traurednerin und des Trauzeugen übernehmen. Ihre lückenhaften Texte mussten sie spontan und passend ergänzen, was ihnen als Herausfordererinnen das Ticket ins Finale sicherte. Anschließend zog Knossi mit drei gesammelten Münzen ins finale Duell ein und erschwerte es dem Gastgeber erheblich. Die Anzahl der Münzen gibt dem Herausforderer die Chance, Winterscheidt bei Fehlern zu überführen.

Trotz des starken Widerstands durch Knossi mit seinen drei Münzen behielt der Gastgeber in der Schlussoffensive die Oberhand. Im entscheidenden Moment konnte Winterscheidt mit einem einzelnen Punkt Vorsprung gewinnen. Dieser marginale Sieg ist in der Logik der Show ausreichend, um den Status quo zu bewahren. Da Winterscheidt als Sieger hervorging, bleibt die Sendung vorerst in seinen Händen und er darf die Kontrolle über das Geschehen nicht abgeben.

Ausblick und Sendetermine der neuen Folge

Das unmittelbare Ergebnis des Duells am Sonntagabend hat direkte Konsequenzen für den Programmplanskalender der Senderkette. Da Joko Winterscheidt die erste Folge der zwölften Staffel gewonnen hat, moderiert er auch die kommende Ausgabe. Die zweite Folge der aktuellen Staffel ist somit für den 8. November geplant und wird weiterhin von ihm präsentiert. Das Publikum kann den Unterhaltungsevent weiterhin sonntags um 20.15 Uhr verfolgen, wobei die Übertragung traditionell auf zwei Sendern gleichzeitig möglich ist.

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Zurück blickend auf die vorherige elfte Staffel zeigte sich ein dynamisches Kräftigeverhältnis zwischen den Teilnehmern. In jener Staffel traten Persönlichkeiten wie Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos gegen den Gastgeber an, begleitet von wechselnden Wildcard-Gästen. In den ersten beiden Folgen gewann Winterscheidt, bevor sich Till Reiners in Folge drei durchsetzte. Nach dem Rückgewinn in Folge vier triumphierte Andrea Petković in den Folgen fünf und sechs und schloss die vorangegangene Spielzeit erfolgreich ab.