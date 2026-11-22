Staffel 12 von Wer stiehlt mir die Show? startet im November 2026. Joko Winterscheidt verteidigt seinen Job gegen Carolin Kebekus, Moritz Wagner und Knossi. Alle Termine hier.

Die beliebte RTL-Show "Wer stiehlt mir die Show?" kehrt Anfang November 2026 in das Fernsehen zurück. In der zwölften Staffel kämpft Moderator Joko Winterscheidt erneut um seinen Arbeitsplatz. Drei prominente Gäste sowie eine Wildcard treten an, um ihn vom Moderationspult zu verdrängen. Die Erstausstrahlung der neuen Folgen beginnt im November und läuft bis Dezember 2026.

Sendetermine und Ausstrahlung der neuen Folgen

Das RTL-Programm plant sechs neue Folgen für die zwölfte Staffel. Diese senden sich immer sonntags um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können sich auf einen festen Sendeslot im Sonntagsprogramm freuen. Der Start der Ausstrahlung erfolgt im November 2026. Die letzte der sechs Folgen läuft dann im Dezember 2026. Dies ermöglicht den Zuschauern, die gesamte Staffel am Ende des Jahres zu verfolgen.

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Panelling der Herausforderer und Kontrahenten

Joko Winterscheidt muss sich in dieser Runde drei spezifischen Persönlichkeiten stellen. Die Promi-Herausforderer sind Carolin Kebekus, Moritz Wagner und Jens "Knossi" Knossalla. Zusätzlich zu diesen drei bekannten Gesichtern gibt es eine Wildcard. DieseWildcard wird von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer gestellt. Sie versuchen gemeinsam, Winterscheidt die Show zu stehlen.

Spielmechanik und Regeln des Wettbewerbs

Das Format folgt einem klaren Prinzip zur Auswahl des neuen Moderators. Gewinnt eine der drei Promis oder die Wildcard, darf diese Person die nächste Folge gestalten. Joko Winterscheidt wechselt daraufhin die Rolle und wird selbst zum Kandidaten. Er muss dann darum kämpfen, seine Show zurückzugewinnen. Der Wettbewerb gliedert sich in acht Spielrunden. Diese sind in drei Gewinnstufen unterteilt.

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Austragung der Runde und Rolle von Katrin Bauerfeind

Die Eliminierung der Kandidaten verläuft nach jedem Level. Der Kandidat mit dem niedrigsten Punktestand muss nach einem "Walk of Shame" die Show verlassen. Im Halbfinale treffen die verbleibenden Kandidaten dann direkt aufeinander. Eine oder einer von ihnen schafft den Einzug ins Finale. Die Endrunde wird von Katrin Bauerfeind moderiert. Sie sorgt somit für den Abschluss der Staffel.

Stellungnahme des Moderators zur aktuellen Staffel

Joko Winterscheidt äußert sich positiv über die neuen Gäste. Er blickt den Folgen mit Spannung entgegen. In einem Statement gegenüber der Presse lobt er die Zusammensetzung des Panels. Er bezeichnet die Namen als gute Kombination. Gleichzeitig sieht er die Chancen der Gäste als schlecht an. Er ist überzeugt, seinen Job erfolgreich verteidigen zu können. Die Spannung auf das Ergebnis ist somit groß.