Wer stiehlt mir die Show? Staffel 12: Termine und Kontrahenten von WSMDS 2026

Staffel 12 von Wer stiehlt mir die Show startet im November 2026. Joko Winterscheidt sieht sich Carolin Kebekus, Moritz Wagner und Knossi gegenüber. Alle Termine.

Die zehnte Staffel der Unterhaltungssendung beginnt am Sonntag, dem 1. November 2026. Die Ausstrahlung erfolgt um 20:15 Uhr auf dem Sender RTL. Diese zeitliche Struktur hält sich für alle sechs geplanten Folgen der neuen Spielzeit.

Startdatum und Sendetermine für WSMDS

Die Ausstrahlungszeit für die neue Staffel 12 ist fest auf Sonntage gelegt. Jede neue Episode startet um 20:15 Uhr. Dieses regelmäßige Format ermöglicht es den Zuschauern, die Folgen bequem am Wochenende zu verfolgen. Insgesamt werden sechs neue Sendungen ausgestrahlt, die das Spannungsfeld der Moderationsherausforderung weiterführen.

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Kontrahenten herausfordern Joko Winterscheidt

Joko Winterscheidt steht in dieser Runde drei prominenten Kontrahenten gegenüber. Carolin Kebekus nimmt als erste Herausforderin teil. Moritz Wagner ist als zweiter prominenter Kandidat an Bord. Der dritte Herausforderer ist Jens Knossalla, der allgemein als Knossi bekannt ist. Zusätzlich zu den drei Prominenten wählt das Publikum eine Wildcard aus der allgemeinen Bevölkerung aus.

Der Mechanismus der Moderationsherausforderung

Das Spielprinzip bleibt dem gewohnten Konzept treu. Drei Prominente und eine Wildcard versuchen, Joko Winterscheidt den Job als Moderator streitig zu machen. Wenn eine dieser Personen gewinnt, gestaltet sie die nächste Folge selbst. Joko Winterscheidt wechselt dann die Rolle und muss als Kandidat um die Rückkehr kämpfen.

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Punktegewinn und Walk of Shame Elimination

Die Wettbewerbsstruktur besteht aus acht Spielrunden. Diese sind in drei Gewinnstufen unterteilt. Die Herausforderer müssen so viele Punkte wie möglich erspielen. Nach jeder Stufe scheidet der Kandidat mit dem niedrigsten Punktestand aus. Der Ausscheidende legt einen Walk of Shame zurück, um die Show zu verlassen.

Halbfinale und Finale mit Katrin Bauerfeind

Im Halbfinale treten die verbleibenden Kandidaten direkt gegeneinander an. Ein Gewinner qualifiziert sich für die Endrunde. Katrin Bauerfeind moderiert das Finale der Show. Joko Winterscheidt äußert sich positiv zur Besetzung und lobt die hohe Qualität der Gäste.