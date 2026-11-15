Wer stiehlt mir die Show? Staffel 12: Termine und Gäste im November 2026

Staffel 12 von Wer stiehlt mir die Show startet im November 2026. Joko Winterscheidt trifft auf Carolin Kebekus, Moritz Wagner und Jens Knossalla.

Die beliebte Quizsendung "Wer stiehlt mir die Show?" kehrt im November 2026 mit ihrer zwölften Staffel ins deutsche Fernsehen zurück. Ab sofort stehen wieder sechs neue Episoden auf dem Programm, die Zuschauer jeden Sonntagabend gegen 20.15 Uhr erwarten. Im Mittelpunkt der neu gestarteten Sendereihe steht Moderator Joko Winterscheidt, der seine Position als unangefochtener Gastgeber verteidigen muss. Die aktuelle Ausgabe bringt eine hochkarätige Besetzung an die Startlinie, die den Titel des Moderators ernsthaft bedrohen könnte. Die Teilnehmer kämpfen hart um den Job von Winterscheidt, was für Spannung und unterhaltsame Momente sorgt.

Sendetermine und Ausstrahlungsplan

Die neue Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" läuft von November bis Dezember 2026. Sechs Folgen werden in dieser Zeit ausgestrahlt, wobei der Sendetermin fest mit dem Sonntagabend verknüpft ist. Die Ausstrahlung erfolgt exklusiv um 20.15 Uhr. Diese regelmäßige Platzierung im Programm sorgt für eine verlässliche Erwartungshaltung bei den Fans. Die Termine sind klar definiert, sodass Interessierte die Ausgaben nicht verpassen werden. Jede der sechs Episoden wird diesen Rhythmus einhalten, um die Zuschauerbindung zu maximieren.

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Drei Prominente und ein wilder Gast

Die Herausforderer für die aktuelle Staffel haben sich im November 2026 bereits bestätigt. Joko Winterscheidt tritt gegen drei bekannte Persönlichkeiten an, die seine Moderation herausfordern. Zu den prominenten Konkurrenten zählen Carolin Kebekus, Moritz Wagner und Jens "Knossi" Knossalla. Diese drei Gesichter bilden das feste Panel der aktuellen Spielrunde. Neben den Prominents gibt es zudem eine Wildcard, die als Zuschauerin oder Zuschauer aus der Bevölkerung stammt. DieseWildcard ergänzt die drei Stars und sorgt für eine dynamische Mischung. Die Kombination aus den drei Namentlichen und der Wildcard bildet die gesamte Gruppe der Herausforderer. Jeder von ihnen versucht, Joko Winterscheidt die Show zu stehlen.

Das Prinzip des Jobwettbewerbs

Bei der Sendung steht ein ungewöhnlicher Preis zur Debatte: Der Job von Joko Winterscheidt als Moderator. Das Konzept ist wortwörtlich gemeint, denn das Ziel der Teilnehmer ist es, ihm die Show zu entreißen. Gewinnt einer der drei Promis oder die Wildcard am Ende der Sendung, darf diese Person die nächste Folge gestalten. Der Gewinner bekommt die volle Kontrolle über die Show. Joko Winterscheidt wechselt dann die Rollen und muss als Kandidant kämpfen. Er versucht, seine Show zurückzugewinnen und verliert dabei seine Macht. Diese Rollenumkehr ist ein zentrales Element des Formats. Es sorgt für hohen Einsatz und emotionale Momente. Die Zuschauer erleben, wie der gewohnte Moderator in die Defensive gerät.

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Spieleablauf und Punktegewinnung

Das Spiel ist in acht Spielrunden unterteilt, die wiederum in drei Gewinnstufen gegliedert sind. Um zu gewinnen, müssen die Herausforderer möglichst viele Punkte erspielen. Die Punktevergabe ist entscheidend für das weitere Schicksal der Teilnehmer. Nach jeder Stufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat mit dem niedrigsten Punktestand nach einem "Walk of Shame" die Show verlassen. Der Walk of Shame ist ein rituales Aus, das die Eliminierung markiert. Im Halbfinale treten die verbleibenden Kandidaten gegeneinander an. Eine oder einer von ihnen kommt ins Finale. Die Endrunde wird von Katrin Bauerfeind moderiert. Sie übernimmt in der finalen Runde die Kontrolle, wenn die Entscheidung noch nicht gefallen ist.

Stimmung und Erwartungen der Beteiligten

Moderator und Showrunner Joko Winterscheidt blickt den neuen Folgen gespannt entgegen. Er äußert große Vorfreude auf die kommende Zeit im Studio. "Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Staffel. Was für ein Panel. Was für Namen. Was für eine gute Kombination. So gut die Gäste aber auch sind, so schlecht sind ihre Chancen gegen mich", sagt Winterscheidt. Diese Worte unterstreichen seine Zuversicht und sein Vertrauen in die eigene Kompetenz. Er erkennt die Qualität der Gäste an, sieht seine Chancen aber dennoch als überlegen an. Die Presse und das Publikum warten auf die Bestätigung seiner Aussagen. Die Show verspricht Unterhaltung und klare Positionen. Jeder Teilnehmer hat die Chance, seine Fähigkeiten zu beweisen. Die Spannung ist hoch, da der Job auf dem Spiel steht.