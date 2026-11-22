Ein tiefgreifender Blick auf die blutigsten Akteure von The Walking Dead. Wer trägt die größte Schuld an den zahlreichen Toten? Eine Analyse der wichtigsten Bösewichte und Helden.

Die postapokalyptische Welt von The Walking Dead zeichnet sich durch eine rücksichtslose Überlebenslogik aus, in der moralische Grenzen constantly verschoben werden. Eine zentrale Frage unter den Fans lautet stets, welche Figur die höchste Anzahl an Todesfällen zu verantworten hat, wobei dies nicht nur Zombies, sondern auch feindselige Überlebende umfasst. Die Serie präsentiert dabei kein eindeutiges Monopol auf Gewalt, sondern verteilt die Verantwortung auf mehrere Schlüsselfiguren.

Analyse der tödlichsten Charaktere der Serie

Der Gouverneur (David Morrissey) trat in der dritten Staffel als erster großer Antagonist auf und führte die Bewohner von Woodbury an. Er betrachtete sich als einzige Rettung für seine Gruppe und setzte dabei Gewalt und Mord als gängiges Mittel zum Zweck ein. Zu den schockierendsten Taten zählte die Hinrichtung von Hershel Greene (Scott Wilson) vor den Augen von Maggie (Lauren Cohan) und Beth (Emily Kinney) mittels Michonnes Schwert.

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Michonne selbst ist ebenfalls für erhebliches Blutvergießen verantwortlich. In der neunten Staffel musste sie nicht nur ihre alte Freundin Jocelyn (Rutina Wesley) töten, die eine Gruppe von Kindern zum Töten ausgebildet hatte, sondern auch diese Kinder selbst. Im Gegensatz zu einigen anderen Figuren auf dieser Liste sind durch Michonnes Hand keine Hauptfiguren gestorben. Sie verließ später die Gruppe, um nach Rick Grimes (Andrew Lincoln) zu suchen.

Obwohl Morgan (Lennie James) inneren Frieden findet und sich für gewaltfreie Konfliktlösungen ausspricht, ist er für einige Tode verantwortlich. Sein wichtigster Mord fällt auf Richard, ein Mitglied des Königreichs, der sterben musste, nachdem er versucht hatte, Zwietracht zwischen den Saviors und dem Königreich zu säen. Seit der achten Staffel ist Morgan Teil von Fear the Walking Dead.

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Negan (Jeffrey Dean Morgan) gilt als der ikonischste Bösewicht der Zombie-Serie, hat jedoch nicht die meisten Morde auf dem Gewissen. Nach einem Gewissenswandel lebt er nun mit anderen Überlebenden in Alexandria. Als brutaler Anführer der Saviors tötete er zu Beginn der siebten Staffel Maggies Ehemann Glenn Rhee (Steven Yeun) und Abraham Ford (Michael Cudlitz) mit seinem Baseballschläger Lucille.

Die Entwicklung von Helden zu Kämpfern

Carol (Melissa McBride) ist seit der ersten Staffel ein fester Bestandteil der Serie und wurde mit vielen Situationen konfrontiert, in denen sie sich gewaltsam verteidigen musste. Während sie zu Beginn als Hausfrau eingeführt wurde, entwickelte sie sich im Laufe der Zeit zu einer beeindruckenden Kämpferin, die alles unternimmt, um zu überleben, ohne davor zurückzuschrecken, andere Überlebende zu töten.

Daryl (Norman Reedus) ist eine der wichtigsten und beliebtesten Figuren, die selten ohne seine Armbrust anzutreffen ist. Als rechte Hand von Rick schützt er die Gruppe von Überlebenden und hat dabei Blut vergossen. Namentlich tötete er Dale Horvath (Jeffrey DeMunn) aus Gnade in der zweiten Staffel, nachdem dieser von einem Zombie gebissen wurde, sowie Dawn (Christine Woods) aus Rache für den Mord an Beth.

Hauptfigur Rick Grimes trägt genauso viele Menschen auf dem Gewissen wie Daryl. Bei seinen Handlungen strebt er stets das Beste für die Gruppe an Überlebenden an, für die er sich verantwortlich fühlt, auch wenn er dabei teilweise über die Strenge hinausgeschlagen hat. Einer der prägendsten Morde war die Tötung seines besten Freundes Shane Walsh (Jon Bernthal) in Notwehr.

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Zukunft des Universums nach Staffel neun

Die Ankündigungen für zukünftige Filme zeigen, wie es mit Rick nach seinem Verschwinden in der neunten Staffel weitergehen wird. Trotz des Endes der letzten Folgen von The Walking Dead müssen Zombie-Fans nicht verzagen, da mehrere Serienableger geplant sind. Diese Spin-offs erzählen weitere Geschichten aus dem expandierenden Universum der Serie.