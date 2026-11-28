Insgesamt drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds will die Bundesregierung in die Förderung von E-Autos stecken. Aktuelle Marktdaten deuten darauf hin, dass die Kaufprämie Wirkung zeigt. Doch nicht jede staatlich unterstützte Anschaffung ist auch gut fürs Klima.

Insgesamt drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds will die Bundesregierung in die Förderung von E-Autos stecken. Aktuelle Marktdaten deuten darauf hin, dass die Kaufprämie Wirkung zeigt.

Doch nicht jede staatlich unterstützte Anschaffung ist auch gut fürs Klima. Rund zwei Jahre hat es gedauert, bis Käufer eines E-Autos nach dem abrupten Ende des Umweltbonus im Dezember 2023 wieder auf staatliche Unterstützung hoffen konnten. Vor sechs Monaten ging schließlich das Nachfolgeprogramm an den Start: eine sozial gestaffelte Kauf- und Leasingprämie aus dem Haus von Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD.

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Nach Schätzung der Bundesregierung reicht das Budget von drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds bis 2029 für rund 800.000 Fahrzeuge. Die Zuschüsse können seit Mitte Mai beantragt werden, auch rückwirkend für Erstzulassungen ab dem 1. Januar. Die ersten Zwischenbilanzen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle lesen sich eindrucksvoll: Bis Anfang November 2026 wurden bereits 138.108 Förderanträge bewilligt und 611 Millionen Euro an Steuergeldern ausgezahlt.