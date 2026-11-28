Alte Wände einreißen, festsitzende Nägel ziehen oder Holzlatten von der Decke stemmen – wer schon mal Abbrucharbeiten erledigen musste, kennt die...

Alte Wände einreißen, festsitzende Nägel ziehen oder Holzlatten von der Decke stemmen – wer schon mal Abbrucharbeiten erledigen musste, kennt die Herausforderung. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Das Abbruchwerkzeug vereint fünf Funktionen in einem massiven Werkzeug aus Karbonstahl. Statt mit Hammer, Brecheisen und Nagelzieher zu hantieren, habt ihr alles in einem Gerät.

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Derwiegt 4,26 Kilogramm und ist 82,4 Zentimeter lang. Das ist kein Werkzeug für die Schublade, sondern eins für die Baustelle. Der Stanley FatMax Fubar III ist unter anderem bei Das Abbruchwerkzeug ist aus einem Stück geschmiedet und kombiniert Vorschlaghammer, Greifer für Holzplatten, Nagelheber, Stemmeisen und zweifach abgestufte Backen. Die einteilige Konstruktion aus Karbonstahl soll maximale Stabilität bei Abbruch- und Demontagearbeiten bieten.