Wer weiß denn sowas?: Kai Pflaume startet Live-Weltrekordversuch im Marathon

Die ARD-Quizshow Wer weiß denn sowas? startet mit Kai Pflaume in die 13. Staffel und einem Live-Weltrekordversuch im Dauerlauf. Ab 2. November um 18 Uhr.

Die ARD -Quizshow Wer weiß denn sowas? kehrt mit einer großen Neuerung ins Programm zurück: Moderator Kai Pflaume will während der Sendung einen Weltrekord im Dauerlauf aufstellen. Der Start erfolgt ab dem 2. November um 18 Uhr im Vorabendprogramm der ARD.

Pflaume steht seit 2015 für die Show vor den Kameras und arbeitet parallel an weiteren TV-Projekten. Die Sendung lockt regelmäßig ein Millionenpublikum vor die Fernseher und gehört zu den bekanntesten Quizformaten des Senders.

Also read Live-Ticker MotoGP Sepang: Wer verhindert den Marc-Marquez-WM-Durchmarsch?

Den Sendeplatz um 18 Uhr teilt sich die Show mit Alexander Bommes und Gefragt - Gejagt. Zum Start werden gleich zwei Folgen hintereinander gezeigt, weshalb die Serie Großstadtrevier um 18.50 Uhr weichen muss.

Live-Weltrekordversuch im Studio

Der besondere Grund für die verlängerte Sendezeit ist ein Live-Weltrekord, wie die ARD ihn in ihrem Programmablaufplan bezeichnet. Zum Start der 13. Staffel will Pflaume den Weltrekord über die längste Strecke aufstellen, die während einer Showmoderation gelaufen wird.

Advertisement

Neben seiner Moderation muss Pflaume also permanent in Bewegung bleiben, um die geforderte Distanz zurückzulegen. Unterstützt wird er dabei von den Ratekapitänen Bernhard und Wotan, die in der Sendung als Streckenhelfer fungieren.

Pflaume erklärt, dass es einen sehr guten Tag brauche, um Energielevel und Konzentration dauerhaft hochzuhalten. Er habe bereits einige sportliche Challenges gemeistert, der Live-Weltrekordversuch sei jedoch eine ganz andere Herausforderung.

Ablauf des Quiz-Marathons in der Mediathek

Im Anschluss an die Doppelfolge um 18 Uhr wird der erwartbare Quiz-Marathon in die ARD Mediathek verlegt. Ab 19.50 Uhr geht es dort nonstop mit weiteren live Quizrunden weiter, bis Pflaume seinen Lauf beendet und den Weltrekord aufgestellt hat.

Die ARD stellt dabei die Frage, ob Pflaume auch im Studio die Strecke von 42,195 Kilometern schafft. Genau diese Distanz, die der Länge eines Marathons entspricht, muss der Moderator bei erfolgreichem Bestehen hinter sich bringen.

Die Dauer des Quiz-Marathons richtet sich damit nach dem Lauf des Moderators. Die Sendung wird so lange live fortgesetzt, bis der Weltrekordversuch abgeschlossen ist, unabhängig davon, wie lange dies dauert.

Advertisement

Pflaume als erfahrener Läufer

Der Moderator gilt als erfahrener Läufer und ist in sportlichen Herausforderungen geübt. Daher dürfte er laut Einschätzung des Programms gute Voraussetzungen für die exakte Marathonlänge im Studio mitbringen.

Pflaume lief unter anderem im April 2026 beim London Marathon mit und erreichte die Strecke in einer beachtlichen Zeit von 3:18:32 Stunden. Auf Instagram schrieb der 59-Jährige, dass diese Zeit eine neue Bestzeit sei, die er so nicht für möglich gehalten hätte.

In seinem Beitrag betonte Pflaume außerdem, wie gut es sich anfühle, nach Wochen und Monaten intensiven Trainings die erhoffte Leistung auf der Straße abrufen zu können. Diese Erfahrung soll ihm nun auch bei der Live-Sendung zugutekommen.

Ob er die Leistung im Studio genauso umsetzen kann, wird sich mit dem Start der 13. Staffel zeigen. Die Ausgangslage ist klar: Die Länge eines Marathons soll während einer laufenden Show-Moderation bewältigt werden.