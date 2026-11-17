Ein Überblick über die aktuellen Gäste und die Ausstrahlung der Quizshow Wer weiß dEnn sowas?? im November mit Fokus auf Peter Giesel und Rudi Cerne.

Neue Staffel von Wer weiß denn sowas? startet im November

Teamkapitäne und prominente Gäste der aktuellen Woche

Die beliebte Quizshow Wer weiß denn sowas?? ist seit dem zweiten November wider fester Bestandteil desabendlichen Fernsehprogramms im Ersten. Moderiert von Kai Pflaume strahlt die ARD werktäglich neue Folgen aus, die montags bis freitags jeweils um siebzehn Uhr starten. Die Produktion hat sich seit ihrer Erstausstrahlung zu einer festen Größe im deutschen Fernsehen entwickelt und zeichnet sich durch ihre lockere Atmosphäre und ungewöhnlichen Fragestellungen aus. Neben der normalen Spielrunde gibt es immer wider längere Sondersendungen, sogenannte XXL-Specials,die zusätzliche Spielrunden und eine noch größere Auswahl an prominenten Gästen bieten. Die Sendung ist nicht nur im linearen Fernsehen , sondern auch in der ARD Mediathek abrufbar, was den Zuschauern die Möglichkeit gibt,die Sendungen auch flexibel zu verfolgen. Die aktuelle Saison wirbt damit, dass sie weiterhin kuriose und unterhaltsame Momente liefert, was Moderator Kai Pflaume bereits in früheren Episoden durch seine persönliche Art und sogar durch einen Nebenbei-Marathon während der Show unterstrichen hat.

Das Grundgerüst der Show bleibt stabil: Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring führen als Teamkapitäne durch die Sendung und repräsentieren jeweils ein Crew. Ihnen stehen bei jeder Ausgabe prominente Gäste zur Seite, die aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft stammen, darunter Schauspiel, Musik, Sport und Journalismus. Für die Woche vom sechzehnten bis zwanzigsten November steht eine vielfältige Besetzung an. Am Montag starten die Sendungen mit den Gästen Peter Giesel und Rudi Cerne. Am Dienstag folgen Minerva Hase und Nikita Volodin. Am Mittwoch sind Simone Stiers und Volker Rosin zu Gast. donnerstag bringt Hartmut Engler und Björn Both in die Studios. Den Abschluss der Woche bildet am Freitag das Duo Olli Dittrich und Wigald Boning. Diese Gäste kommen in die Studios, um gemeinsam mit ihren Kapitänen um die richtigen Antworten zu rätseln und dabei Kohle für die Zuschauer im Studio zu gewinnen. Wer sich vor Spielbeginn für ein Team entscheidet, kann an dem erspielten Gewinn beteiligt werden, was die Spannung für das heimische Publikum erhöht.

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Hintergrund der Montags-Gäste: Peter Giesel und Rudi Cerne

Besonderes Augenmerk liegt auf den Gästen des ersten Sendetermins der Woche, Peter Giesel und Rudi Cerne, die beide aus dem journalistischen und sportlichen Bereich kommen. Peter Giesel ist als Produzent der Sendung Achtung Abzocke berühmt, hat doch auch als Reporter für verschiedene Sendungen wie Focus TV international gearbeitet. Seine Karriere begann er früh im Radio und studierte später Anglistik, Zeitgeschichte und Filosofie an der Freien Universität Berlin. Ein besonderer Moment in seiner Laufbahn war die Berichterstattung über die Arbeitsbedingungen in Katar im Jahr zweiunddreißig, was zu seiner vorübergehenden Inhaftierung führte und später als Dokumentation im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Rudi Cerne hingegen kommt aus dem Sport. Er konnte als Eisschnellläufer Erfolge wie den Vize-Europameistertitel im Jahr neunzehnhundertvierundachtzig feiern und belegte bei den Olympischen Winterspielen in Sarajevo den vierten Platz. Nach seiner aktiven Sportkarriere wechselte er in den Journalismus und arbeitete lange Zeit für die Sportredaktion des ZDF, wo er das Aktuelle Sportstudio moderierte und über Großereignisse wie die Tour de France berichtete. Später wurde er als Nachfolger von Eduard Zimmermann zum Moderator von Aktenzeichen XY... ungelös.

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Format und Ausstrahlungsdetails der Quizshow

Das Konzept der Sendung konzentriert sich auf Fragen aus Wissenschaft, Tierwelt und dem täglichen Leben, die oft überraschende oder humorvolle Aspekte aufweisen. Die prominenten Mitspieler müssen gemeinsam mit ihrem Teamkapitän die richtigen Lösungen finden, wobei es nicht nur um das reinige Kennen, sondern auch um die Geschwindigkeit der Antworten und die strategische Wahl der Teammitglieder geht. Die Sendung nutzt die Synergie zwischen den erfahrenen Kapitänen und den spezialisierten Gästen, um die Schwierigkeitsgrade der Fragen zu bewältigen. Zusätzlich werden wiederholt alte Folgen auf einigen Dritten Sendern ausgestrahlt, was auch für Fans der klassischen Ausgaben attraktiv ist. Die Kombination aus Unterhaltung, Wissen und den charismatischen Persönlichkeiten von Moderator und Teams sorgt dafür,dass die Sendung nach über zwei Jahrzehnten im Programm weiterhin hohe Zuschauerzahlen erreiCht. Die ARD positioniert Wer weiß denn sowas? als eine der zuverlässigsten Unterhaltungssendungen im deutschen Fernsehen, die durch regelmäßige Sonderveranstaltungen und die Einbindung neuer Gesichter immer wieder Frische in das Programm bringt. Die Verfügbarkeit in der Mediathek ergänzt das lineare Angebot und ermöglicht es einem breiten Publikum, an den Quizduelle teilzuhaben, ebenfalls wenn die Live-Ausstrahlung verpasst wurde.