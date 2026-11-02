Wer wird Millionär?: Verlorene Frage bei Markus Bittmann 2009

Bei Wer wird Millionär versäumte Markus Bittmann 2009 eine Frage. Günther Jauch erklärte den Fehler. Der Kandidat verlor später viel Geld.

Während der Sendung Wer wird Millionär wurde 2009 in einer speziellen Jubiläumsausgabe ein kurioses Missgeschick bekannt. Der Kandidat Markus Bittmann spielte um die Million. Eine Frage fiel aus. Sie wurde nicht gestellt. Moderatoren bemerkten es nicht.

Fehlerhafte Gewinntreppe bei RTL

Die zehnte Jubiläumsausgabe der Sendung lief im Jahr 2009. Es war ein besonderer Moment für das Format. Alle Details sollten perfekt sein. Doch etwas ging schief. Die technische Umsetzung war nicht einwandfrei. Ein wichtiger Schritt fehlte.

Also read Wer wählt bei den Midterms in den USA – und wer wird gewählt?

Markus Bittmann hatte eine Frage richtig beantwortet. Die Summe betrug tausend Euro. Danach wäre die Stufe zweitausend Euro dran gewesen. Die Anzeige zeigte das korrekt an. Die Frage selbst erschien jedoch nicht.

Das Spielablauf-System übersprang diesen Schritt. Weder der Gast noch der Gastgeber sahen den Fehler. Die Produktion merkte nichts davon. Die Aufnahme lief normal weiter. Alles wirkte glatt.

Günther Jauch reagierte später darauf. Er nannte es einen Spieletechnik-Defekt. Die zweite Frage wurde ausgelassen. Der Kandidat erhielt sie geschenkt. Das war ungewöhnlich. Solche Dinge passieren selten.

Advertisement

Kandidat verliert später viel Geld

Obwohl eine Frage fiel, profitierte Bittmann nicht. Er antwortete bei achttausend Euro falsch. Das Spiel endete vorzeitig. Er verließ die Bühne mit nur fünfhundert Euro.

Das ist ein harter Abgang. Die verpasste Chance war groß. Eine Frage mehr hätte geholfen. Jetzt war das Geld weg. Die Panne nützte ihm nichts. Das ist bitter für den Teilnehmer.

Jauch zeigte sich überrascht. Er meinte, man achte künftig genauer. So etwas darf nicht passieren. Die Struktur ist sonst streng. Diese Panne war anders. Sie bleibt in der Geschichte.

Einzigartiger Vorfall in der Show

Dieser Vorfall ist historisch. Wer wird Millionär läuft meist sauber. Hier war es anders. Die Technik versagte kurz. Die Frage war weg. Niemand merkte es sofort.

Die Sendung ist bekannt für Ordnung. Hier gab es Chaos. Ein Fehler verschwand im Ablauf. Der Kandidat wusste nichts. Der Moderator auch nicht. Das System lief weiter.

Advertisement

Es ist ein seltsames Detail. Viele Jahre sind vergangen. Die Jubiläumsfolge bleibt in Erinnerung. Durch diesen Vorfall. Markus Bittmann ist ein Name. Günther Jauch reagierte darauf.

Die Geschichte lehrt uns. Technik kann feinsinnig sein. Kleine Fehler haben Folgen. Hier gab es keine. Aber eine Frage fiel weg. Das Spiel ging trotzdem weiter. Bis zum Ende.

Manche Dinge bleiben im Gedächtnis. Diese Panne ist ein Beispiel. Wer wird Millionär hat viele Momente. Dieser ist besonders. Durch die technische Störung. Und das Schweigen der Beteiligten.

Die Produktion lernt daraus. Jauch versprach Besserung. Genauere Abläufe sind wichtig. Gerade bei solchen Shows. Die Zuschauer achten darauf. Alles muss passen. Sonst gibt es Fragen.

Der Kandidat verlor viel. Nur fünfhundert Euro blieben. Die eine Frage fehlte. Sie kam nie dran. Das ist Pech. Oder ein technisches Problem. Letztlich egal. Das Ergebnis stand.

Die Show lebt weiter. Solche Fehler sind selten. Aber möglich. In 2009 passierte es. Bei der zehnten Ausgabe. Ein Jubiläum mit Makel. Das bleibt erhalten.