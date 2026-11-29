Echte Premiere im Dschungelcamp? Im Januar 2027 könnte erstmals ein verheiratetes Paar gemeinsam ins australische Camp einziehen.

: Erstmals in der Geschichte der RTL-Show soll im Januar 2027 ein verheiratetes Paar gemeinsam ins australische Camp ziehen. Das berichtet zumindest die. Wer das Duo ist, das sich diesem Abenteuer voraussichtlich stellt, kommt mindestens genauso überraschend, denn hinter den beiden liegt ein bewegtes Hin und Her: Für den Fußballeuropameister und die Schauspielerin wäre die Teilnahme nun auch privat eine besondere Herausforderung.

Hunger, Schlafmangel und nervenaufreibende Dschungelprüfungen könnten zum nächsten Beziehungstest werden, den vor den Augen der Öffentlichkeit bestehen müssten. Wann genau die neue Staffel beginnen soll, steht bisher noch nicht fest. Auch das Paar selbst äußerte sich gegenüber dem Blatt bislang nicht zu den Gerüchten. Die beiden sind aber nicht die einzigen Namen, die derzeit gehandelt werden.

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Als weitere mögliche Kandidaten bringt Bild Schlagersängerin Michelle, Realitystarliegt eine bewegte Zeit. Nach 21 Jahren Beziehung und 17 Jahren Ehe hatten sie im August 2022 ihre Trennung verkündet. Gemeinsam haben sie Tochter Sam und Sohn Sunny. Knapp vier Jahre später folgte die Überraschung, als das Paar wieder zueinanderfand.