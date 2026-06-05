Ingmar Königshofen analysiert die aktuelle Marktsituation und bespricht mögliche Szenarien für die kommenden Wochen. Er zeigt anhand konkreter Beispiele, wie sich solche Marktphasen gezielt mit Discount Optionsscheinen umsetzen lassen.

Werbung Webinar - Optionsschein Special: Saisonale Schwäche im DAX - Chancen auch ohne steigende Kurse. Die aktuelle Börsenphase verspricht spannend zu werden. Historisch betrachtet zählt der bevorstehende Zeitraum nicht zu den stärksten Abschnitten für den DAX .

Saisonale Muster deuten darauf hin, dass die Aufwärtsdynamik nachlassen könnte und auch größere Schwankungen oder längere Seitwärtsphasen möglich sind. Doch erfolgreiche Trader sind nicht darauf angewiesen, dass die Kurse dauerhaft steigen. Gerade in Märkten, die seitwärts tendieren oder nur moderat zulegen, können sich interessante Chancen ergeben. In diesem Webinar analysiert Ingmar Königshofen die aktuelle Marktsituation und bespricht mögliche Szenarien für die kommenden Wochen.

Anschließend zeigt er anhand konkreter Beispiele, wie sich solche Marktphasen gezielt mit Discount Optionsscheinen umsetzen lassen. Diese bieten die Möglichkeit, bereits dann attraktive Renditen zu erzielen, wenn ein Basiswert lediglich seitwärts läuft.

Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer, worauf bei der Auswahl geeigneter Discount Optionsscheine zu achten ist, wie sich Chancen und Risiken bewerten lassen und welche Produkte im aktuellen Marktumfeld besonders interessant erscheinen könnten. Ideal für alle, die auch in anspruchsvolleren Marktphasen nach strukturierten Trading-Chancen suchen. Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus925





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