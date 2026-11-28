Zwei Jahre lang glaubte eine Hausärztin aus Belgien, an MS zu leiden. Eine neue Untersuchung brachte schließlich die überraschende Wahrheit ans Licht.

In den folgenden Monaten verschlechterte sich ihr Zustand zunehmend. Zeitweise war Hindryckx auf einen Rollstuhl angewiesen und verbrachte die Sommerferien mit ihrer Familie an der belgischen Westküste.

Ihre Töchter stellten ihr dabei schwierige Fragen: „Darfst du irgendwann aus dem Rollstuhl, Mama?

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“, „Bedeutet das, dass wir auch MS bekommen? “Neurologen und Psychiater im Netz “ erklärt, sind die genauen Ursachen einer MS bislang nicht vollständig erforscht. Experten gehen davon aus, dass sowohl genetische Veranlagungen als auch äußere Einflüsse zur Entstehung beitragen können. Als mögliche Risikofaktoren gelten unter anderem bestimmte Virusinfektionen, ein niedriger Vitamin-D-Spiegel und Rauchen.