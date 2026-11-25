Elon Musk will nicht mehr MAGA sein, Palantir-Chef Alex Karp liebäugelt mit den Demokraten. Nach Trumps Wahlschlappe entdecken Tech-Milliardäre ihre politische Mitte wieder. Doch wie glaubwürdig ist der Sinneswandel?

Oktober 2024, Madison Square Garden in New York. Elon Musk steht bei Donald Trump auf der Bühne, schwarze Kappe auf dem Kopf, völlig in Ekstase.

"I'm not just MAGA", ruft der Tech-Milliardär begeistert ins Mikro. "I'm dark, gothic MAGA. " Gut zwei Jahre später, am 18. November, bei einer Veranstaltung der New York Times.

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Plötzlich klingt das völlig anders.

"I'm not MAGA", erklärt Musk da ganz ungerührt. Und mehr noch: Er wisse nicht einmal so genau, . Blind den Republikanern hinterherlaufen? Kommt für ihn jedenfalls nicht infrage.

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Was ist da passiert? Die Midterm-Wahlen sind passiert. Denn der Sinneswandel kommt nach einer vernichtenden Niederlage für Trump. Bei den Zwischenwahlen am 3.

November haben die DemokratenFür Musk war das teuer. Mindestens 445 Millionen Dollar investierte er in republikanische Kandidaten. Nun fühle er sich ziemlich dumm, sagt er. Rückblickend hätte er weniger Geld ausgegeben.

Von Trump selbst hat sich Musk allerdings nicht losgesagt. Er begleitete den Präsidenten zuletzt auf dessen Chinareise. Trump wiederum erklärte am 19. November, Musk sei weiterhin sein Freund.

Alex Karp aus. Früher bezeichnete der Chef des Datenkonzerns Palantir seine Firma noch ganz offensiv als "anti-woke". Und heute? Da schlägt er plötzlich ganz andere Töne an.

"I've been a Democrat my whole life", betont er jetzt – er sei also schon sein ganzes Leben lang Demokrat gewesen. 2028 könne er wieder einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten unterstützen. Dieser dürfe allerdings nicht dem sozialistischen Parteiflügel angehören. Ganz neu ist Karps Selbstverständnis nicht. Schon 2018 bezeichnete er sich als progressiv. 2023 unterstützte er die Demokraten finanziell, 2024 spendete er eine Million Dollar an eine Trump-nahe Organisation.

Die Widersprüche bleiben. Palantir verdient viel Geld mit US-Behörden, darunter dem Militär und der Einwanderungsbehörde ICE. Seine Software unterstützt auch Trumps Abschiebepolitik. Trotzdem nennt Karp seine Produkte heute ganz selbstverständlich progressiv und kritisiert gleichzeitig, wie hart Trumps Einwanderungspolitik ist.

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Die Ursache für solche Aussagen dürfte auch mit Geschäftsinteressen zusammenhängen. Palantir baut nämlich längst vor – und hat sich mit dem früheren demokratischen Senator Jon Tester schon mal prominente Verstärkung als Berater ins Haus geholt.sich Trump zuletzt deutlich angenähertDas Unternehmen stellt frühere Mitarbeiter demokratischer Politiker ein, beschäftigt aber weiterhin republikanische Strategen. Der bisherige Politikchef Joel Kaplan, ein wichtiger Verbindungsmann zu den Republikanern, soll 2027 gehen.

Allerdings begann diese Neuaufstellung bereits vor den Zwischenwahlen. Einen persönlichen politischen Linksruck Zuckerbergs belegt sie nicht. Der Grund für die neue Vorsicht liegt in Washington. Ab Januar kontrollieren die Demokraten beide Kammern des Kongresses.

Und sie machen schon jetzt klar, woher der Wind weht: Es drohen Untersuchungen gegen die großen Tech-Konzerne und gegen Elon Musk höchstpersönlich. Und damit nicht genug: Die Demokraten denken längst über strengere Regeln für Künstliche Intelligenz und die riesigen Rechenzentren nach. Senator John Hickenlooper geht sogar noch einen Schritt weiter – er will einen eigenen Kongressausschuss, der sich nur um das Thema KI kümmert. Wenig spricht dafür, dass die Tech-Milliardäre tatsächlich wieder links werden.

Dafür fehlen grundlegende Veränderungen ihrer politischen Positionen und Geschäftspraktiken. Was sich aber beobachten lässt: Die Unternehmer bemühen sich verstärkt um Kontakte zu beiden Parteien. Vielleicht erleben die USA deshalb weniger einen Linksruck im Silicon Valley als die Rückkehr eines alten Geschäftsmodells: politisch möglichst dort zu stehen, wo die Macht liegt. 🎧 Wie verändert KI unser Leben?

Und welche KI-Programme sind in meinem Alltag wirklich wichtig? Antworten auf diese und weitere Fragen diskutieren Gregor Schmalzried, Marie Kilg und Fritz Espenlaub jede Woche in