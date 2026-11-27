Der neue James Bond sucht offenbar ein Landhaus in England. Die Gegend dürfte Prinz Harry und Herzogin Meghan bekannt sein.

Der neue James Bond sucht offenbar ein Landhaus in England. Die Gegend dürfte Prinz Harry und Herzogin Meghan bekannt sein. Damit zöge es die beiden in eine Gegend, die sich in den vergangenen Jahren zum Rückzugsort für Prominente entwickelt hat.

Laut "The Sun" leben dort nebenDer Grund für die Pläne soll Pattinsons neuer Job sein.

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"Rob und Suki werden jetzt, da er die Rolle des Bond hat, viel Zeit inverbringen, weil ein Großteil der Dreharbeiten hier stattfinden wird", zitiert das Blatt eine Quelle. Bisher hätten die beiden in Mietobjekten gewohnt. Nun wollten sie gemeinsam mit ihrer Tochter einen festen Ort auf dem Land finden.hätten "eine schöne Atmosphäre", sagt der Insider. Dort könnten die beiden abgeschieden leben und ihren Alltag "wie normale Menschen" bestreiten.