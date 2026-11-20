Werder Bremen muss gegen den HSV auf die Leistungsträger Marco Grüll und Mitchell Weiser verzichten. Trainer Daniel Thioune gibt Entwarnung für die Startelf und nennt Namen für mögliche Ersatzlösungen.

Das entscheidende Heimspiel am Sonntag im Bremer Weserstadion steht kurz bevor. Werder Bremen empfängt den Hamburger SV um 17:30 Uhr, wobei die Übertragung des Duells über den Sender DAZN erfolgt. Die Bremer Truppe blickt nach der klaren 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart selbstbewusst in die Begegnung, gilt aber dennoch als leichter Favorit auf dem Zettel. Diese Einschätzung trifft jedoch nur unter der Voraussetzung, dass das aktuelle Kaderkonzept so umsetzbar ist, wie es der Trainer erwartet.

Ausfälle bei den Leistungsträgern

Ein signifikanter Engpass zeichnet sich jedoch für die Offensive und das Mittelfeld ab. Werder wird voraussichtlich auf zwei absolute Leistungsträger verzichten müssen. Der 28-jährige Marco Grüll und der 32-jährige Mitchell Weiser stehen nach wie vor nicht auf dem Platz und dürften auch am Spieltag fehlen. Ein Einsatz der beiden wird zunehmend unrealistischer, da beide Spieler in der vergangenen Zeit nicht mit der kompletten Mannschaft trainieren konnten. Die medizinische Abteilung des Vereins gibt zwar alle erdenklichen Bemühungen, um die Genesung zu beschleunigen.

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Trainer Daniel Thioune äußerte sich zur Verletztenliste klar und deutete an, dass eine Teilnahme am Derby am Sonntag unwahrscheinlich ist. Der 52-jährige Cheftrainer betonte, dass man bei beiden Spielern noch eine kleine Hintertür offen halte, da die Hoffnung zuletzt stirbt. Dennoch schließe er einen Einsatz aktuell kategorisch aus. Sollte das Abschlusstraining am Samstag ergeben, dass die Akteure nicht fit genug sind, wird man auf sie verzichten. Falls einer der beiden doch noch fit werden sollte, käme ein Startelf-Einsatz nicht in Frage. Es ginge ausschließlich um die Aufnahme in den Kader, da eine volle Belastung von Anfang an nicht realistisch wäre.

Hintergründe der Verletzungen

Die Gründe für die Abwesenheit der beiden Profis sind unterschiedlicher Natur. Marco Grüll zog sich im Spiel gegen Stuttgart eine Verletzung an der Wade zu. Mitchell Weiser hingegen hatte bereits eine Woche zuvor ein Problem am Oberschenkel. Die Wunden dieser Verletzungen sind noch nicht ausreichend verheilt, um die hohe Intensität eines Oberliga-Derbys zu tragen. Marco Grüll war in dieser Saison zwar statistisch präsent und direkt an zehn Werder-Toren beteiligt, doch für das anstehende Spiel ist sein Beitrag derzeit nicht abrufbar. Die Taktik des Vereins muss sich daher auf die verbliebenen verfügbaren Akteure konzentrieren.

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Taktische Alternativen und Kaderentscheid

Bei der Suche nach einem geeigneten Ersatz für Marco Grüll wollte Trainer Daniel Thioune nicht zu viele details vorab preisgeben. Er verwies darauf, dass er gerne auf dem Flügel agiert, aber auch Chuki diese Position gegen Dortmund gut besetzt hat. Der Trainer möchte seinem Kollegen im Stadion jedoch nicht zu viel verraten, bevor das Spiel beginnt. Wahrscheinlicher erscheint jedoch ein Startelf-Comeback von Njinmah. Der gebürtige Hamburger könnte nach einer langen Verletzungspause erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in der Anfangself stehen.

Eine weitere Unsicherheit herrscht bezüglich des zentralen Mittelfelds. Chuki wird möglicherweise im Zentrum gebraucht, da auch der 27-jährige Senne Lynen angeschlagen ist. Daniel Thioune betonte, dass man bei Lynen das Abschlusstraining abwarten muss. Es wird sich am Sonntagmorgen entscheiden, ob der belgische Mittelfeldspieler zum Kader gehören darf. Die finale Aufstellung bleibt somit bis zur letzten Stunde offen. Als mögliche Formation stehen Hein im Tor sowie die Abwehrreihe aus Arthur, Pieper, Friedl und Deman im Raum. Im Offensivteil könnten Reis, Regeer, Dinkci, Chuki, Njinmah und Füllkrug zum Einsatz kommen.