Werder Bremen gewinnt das 111. Nordderby mit 4:0 gegen den HSV. Justin Njinmah trifft doppelt und wird zum Man of the Match, während sein Kind kurz danach zur Welt kommt.

Werder Bremen hat das 111. Nordderby mit einem klaren 4:0-Erfolg über den Hamburger Sport-Verein ( HSV) für sich entschieden. Bei dieser Machtdemonstration trafen Marco Friedl im Alter von 28 Jahren, Niclas Füllkrug mit 33 Jahren sowie Justin Njinmah, der mit 26 Jahren zwei Tore erzielte, für die Bremer. Die Ergebnisse belegen die Dominanz der Heimmannschaft in diesem traditionellen Duell.

Entscheidende Treffer im Verlauf des Spiels

Die torreichste Partie der Saison begann mit einer klaren strategischen Ausrichtung von Werder Bremen, die den HSV früh unter Druck setzte. Marco Friedl sorgte für das erste Ausrufezeichen im Spiel, wobei seine Leistung maßgeblich zur Kontrolle des Mittelfeldes beitrug. Niclas Füllkrug bestätigte seine tödliche Effizienz vor dem Tor und sorgte für die notwendige Sicherheit in der Führung.

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Justin Njinmah entwickelte sich im zweiten Durchgang zum alleinigen Matchwinner. Er vollendete zunächst eine Vorlage von Niclas Füllkrug zum 2:0 in der 66. Minute. Vier Minuten später verwandelte er einen Distanzschuss, der durch sein präzises Abfälschen für den HSV-Torwart unhaltbar wurde, zum 3:0. Dies markierte das erste Doppelpack seiner gesamten Bundesliga-Karriere.

Jubiläum und persönliche Tragödie des Spielers

Für Justin Njinmah hatte dieses Derby eine tiefergehende Bedeutung als nur der sportliche Sieg. Der gebürtige Hamburger stand nach langer Verletzungspause erstmals seit dem 1. Spieltag wieder in der Startelf. Seine Schnelligkeit quälte die HSV-Abwehr bereits im ersten Durchgang, ehe er im zweiten Abschnitt den Knoten platzen ließ.

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Das erste seiner beiden Tore widmete er bereits seinem ungeborenen Kind. Vor der HSV-Kurve nahm er den Ball und formte damit symbolisch einen Baby-Bauch. In einem Interview mit DAWN erklärte er direkt nach dem Spiel, dass ein perfekter Tag daran gemessen würde, ob sein Sohn noch am selben Abend zur Welt kommt. Diese Vorahnung erwies sich als zutreffend.

Auszeichnung zum Man of the Match

Wegen seiner beiden entscheidenden Treffer wurde Justin Njinmah offiziell zum "Man of the Match" gewählt. Diese Auszeichnung ehrt die konstant hohe Leistung des Außenstürmers, der das Tempo des Spiels diktierte und die Defensive des HSV immer wieder vor Probleme stellte. Seine Performance war der Schlüssel zum klaren 4:0-Endergebnis und festigte seinen Status als Schlüsselfigur in der Offensive von Werder Bremen.

Emotionale Krönung: Vaterwerde während des Triumphant

Kurz nach dem Abpfiff erhielt Justin Njinmah einen Anruf von seiner Frau Ella, der ihn aus dem Krankenhaus rief. Das Kind von Justin und Ella Njinmah stand kurz vor der Geburt, was einen sofortigen Abbruch der Feiern durch den Spieler zur Folge hatte. Er eilte direkt in die Kabine, um sich auf den Weg in die Klinik zu begeben.

Während die restlichen Teamkollegen noch vor der Kurve mit den Fans feierten, musste Njinmah den Spielort verlassen. Er tauchte lediglich kurz aus der Kabine heraus, um Interviews für die TV-Sender zu geben, bevor er die Anlage verließ. Es ist das erste Mal, dass Njinmah Nachwuchs erwartet, was diesen Tag zu einer einzigartigen Zäsur in seiner Karriere macht.

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Langfristige Perspektive und Vertragslaufzeit

Die Frage, wie lange Justin Njinmah noch unter Vertrag bei Werder Bremen steht, ist ein zentrales Thema in der aktuellen Berichterstattung. Die emotionale Bindung und die sportliche Entwicklung des Spielers wurden durch dieses Derby besonders hervorgehoben. Sein Einsatz und seine Torausbeute unterstreichen seinen Wert für den Verein.

Der Gewinn des 111. Nordderbys durch Werder Bremen markiert einen deutlichen Machtaufweis in der norddeutschen Rivalität. Mit diesem Sieg und der persönlichen Entwicklung von Justin Njinmah, der kurz darauf Vater wurde, ist die Saison für die Bremer nicht nur sportlich, sondern auch emotional gelaufen. Die Kombination aus dem klaren Sieg und der Geburt seines Sohnes machte den Tag unvergesslich.