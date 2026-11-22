Werder Bremen gewinnt das Nord-Derby gegen den HSV deutlich. Kapitän Marco Friedl trifft und erklärt seine Jubel-Routine. Die Weserstadion-Atmosphäre war elektrisierend.

Die Fans im Weserstadion werden die Begegnung im 111. Nord-Derby gegen den Hamburger SV ( HSV) noch lange im Gedächtnis behalten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit änderte sich das Bild auf dem Platz abrupt. Werder Bremen dominierte das Spielgeschehen deutlich und fegte den Erzrivalen aus Hamburg von der Bühne. Der entscheidende Auftakt zum Tor-Festival gelang dem Kapitän der Bremer, Marco Friedl. Der 28-jährige Innenverteidiger sorgte für die erste Zäsur im Spiel.

Marco Friedl trifft nach Fehlschlag

Die Torchance für die Bremer hatte sich in den Schlusssekunden der ersten Halbzeit ergeben. Marco Friedl köpfte den Ball zunächst an den HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes. Der 34-jährige Hütchenbehüter wies die Ballabfuhr zwar ab, doch der Abpraller fiel genau in die Füße des Werder-Kapitäns. Sekundenschnell nutzte Friedl die Gelegenheit und schoss den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuß ins Netz. Dieser Moment markierte den Beginn der Überlegenheit von Werder Bremen in dieser Partie.

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Jubel-Routine und die fehlende Raute

Nach dem Treffer setzte Marco Friedl zu seiner großen Jubel-Lauf-Routine an. Er klopfte wiederholt auf das Wappen seines Trikots und versuchte, die Raute zu küssen. Dabei geriet der Torschütze jedoch kurz in Verwirrung. Er erklärte später, dass er das Wappen anfangs nicht gefunden habe und 25-mal auf die linke Seite geklopft habe. Für sieben Jahre war die Raute auf dem Trikot links platziert, doch auf dem aktuellen Heimtrikot befindet sie sich nun in der Mitte. Dies verwandelte die Freude kurzzeitig in eine kleine Falle.

Friedls lange Treue und aktuelle Form

Marco Friedl blickt auf eine lange Geschichte bei Werder Bremen zurück. Als dienstältester Spieler und Kapitän hatte er die vergangenen Monate teilweise als zu wenig gewürdigt empfunden. Er merkte an, dass es heute selten vorkommt, dass Spieler so lange bei einem Verein bleiben. Von außen betrachte die Öffentlichkeit oft nur die Leistungen des letzten Wochenends. Friedl selbst kennt die Kämpfe um den Klassenerhalt in den vergangenen Jahren. Jetzt erlebt er eine seiner besten Phasen bei den Grünen.

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Unerwarteter Erfolg nach schwacher Phase

Die aktuelle Leistung der Bremer ist für viele Beobachter unerwartet. Nach der hohen Niederlage mit 1:4 im Auswärtsspiel in Freiburg hatten bereits Alarmglocken geläutet. Viele Experten hatten den Abstieg des Vereins bereits vorhergesagt. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch eine völlig andere Richtung. Marco Friedl erwähnte in seinem Interview, dass er früher einmal Stürmer war, bis er 17 Jahre alt war. Ab und zu komme sein Stürmer-Gen noch zum Vorschein, was sich in diesem Moment sehr gut angefühlt habe.

Kapitän lobt Teamspirit und Zukunft

Der Kapitän betonte, dass der Treffer sehr gut gepasst habe. Er freute sich über die Unterstützung der Fans, die er in den letzten Monaten vermisst hatte. Die Atmosphäre im Stadion war elektrisierend und belohnte die gute Performance des Teams. Für die Zukunft plant Werder Bremen, diese Dynamik beizubehalten. Die Fans hoffen, dass sich die Mannschaft weiter verbessert und an diese Leistungen anknüpft. Das Nord-Derby wird als Meilenstein in die Statistik eingehen.