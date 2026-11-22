Werder Bremen gewinnt das 111. Nordderby mit 4:0 gegen den HSV. Torschützen sind Friedl, Njinmah und Füllkrug. HSV-Trainer Polzin verliert bitter gegen seinen Ex-Chef Thioune.

Werder Bremen hat das 111. Nordderby gegen den Hamburger SV klar mit 4:0 gewonnen und den FC St. Pauli nicht nur sportlich, sondern auch psychologisch in den Hintergrund gedrängt. Kapitän Marco Friedl eröffnete in der 55. Minute das Torfestival, während Justin Njinmah zweimal traf. Niclas Füllkrug setzte am Ende den Schlusspunkt zur 4:0-Führung.

Werder Bremen dominiert das 111. Nordderby entscheidend

Die Bremer lagen lange Zeit mit ihren Chancen brach, bevor sie nach dem Seitenwechsel gnadenlos zuschlugen. Bereits in der ersten Halbzeit vergaben Justin Njinmah, Eren Dinkci und Niclas Füllkrug beste Möglichkeiten. Erst nach der Pause fiel die verdienten Führung, als William Amoako den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären konnte. Der Ball landete direkt beim Werder-Kapitän Marco Friedl, der aus der Drehung volley unter die Latte traf und das 1:0 markierte.

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Justin Njinmah wird zum entscheidenden Derby-Helden

Der gebürtige Hamburger Justin Njinmah entwickelte sich zum Matchwinner, da er den verletzten Marco Grüll ersetzte und erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in der Startelf stand. In der 66. Minute traf er zum 2:0, nur vier Minuten später folgte das 3:0 mit einem abgefälschten Schuss. Dieser Doppelschlag zerstörte jede Hoffnung auf einen Rücklauf für den HSV.

Interne Konflikte belasten HSV unter Trainer Merlin Polzin

Bei den Hamburgern waren die Nerven bereits vor dem 3:0-Tor völlig blank. Zwischen den Verteidigern Nicolás Capaldo und Sebastiaan Bornauw brach ein Streit aus, der in Schubsereien mündete. Zudem ist die Personaldecke des HSV durch Ausfälle erheblich geschwächt. Neben den verletzten Spielern Remberg, Nadir und Lokonga musste Miro Muheim nach 19 Minuten wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden, was William Amoako ins Spiel brachte.

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Trainer-Duell zwischen Daniel Thioune und Merlin Polzin

Das Trainer-Duell entschied Werder Bremen klar für sich, was die persönliche Geschichte hinter dem Spiel besonders pikant macht. HSV-Coach Merlin Polzin war sieben Jahre lang Assistent von Werder-Trainer Daniel Thioune, zunächst in Osnabrück und später beim HSV. Diesmal erteilte der Lehrmeister seinem ehemaligen Schüler eine bittere Lektion im Derby.

Niclas Füllkrug vertieft die Torjägerliste im Nordderby

Niclas Füllkrug beendete das Spiel in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, genauer in der 90.+2 Minute, mit dem Treffer zum 4:0. Mit diesem Treffer führt der Nationalspieler mit zehn Saisontoren die Torjägerliste an. Der HSV bleibt sportlich nahezu chancenlos und muss sich nun mit der bitteren Niederlage gegen den Erzrivalen aus Bremen auseinandersetzen, der durch diese dominante Leistung die Tabellenführung festigte.