Werder Bremen sichert Trainer Daniel Thioune ab. Nach dem 4:0-Sieg gegen den HSV verlängert der Verein seinen Coach vorzeitig und belohnt die sportliche Wende.

Der SV Werder Bremen hat seinen Cheftrainer Daniel Thioune vorzeitig bis zum Ende der Laufzeit verlängert. Die Entscheidung der Vereinsführung fiel kurz vor dem Nordderby gegen den FC St. Pauli und honoriert die schnelle sportliche Entwicklung der Mannschaft unter seiner Leitung. Thioune hatte die Bremer nach einem belastenden Klassenerhalt in der Vorsaison in ein Top-Team der Bundesliga transformiert, das aktuell stabil spielt und Punkte sammelt.

Daten zum aktuellen Spielstand und Tabellenplatz

Das 4:0 im Derby gegen den Hamburger SV markiert den besten Saisonstart seit der Spielzeit 2009/10. Damals trainierte noch die Bundesliga-Legende Thomas Schaaf die Bremer. Die aktuelle Leistungssteigerung bedeutet, dass Werder Bremen nach zehn Spielen bereits fünf Siege feiern konnte. Mit 18 Punkten befindet sich das Team aktuell auf Platz sechs der Liga-Tabelle und zeigt sich damit deutlich stabiler als in den Vorjahren.

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Historische Einordnung und Trainer-Vergleiche

Die aktuelle Erfolgsserie wird oft mit den größten Erfolgstrainer in der Historie des Vereins verglichen. Thomas Schaaf stand über 14 Jahre an der Seitenlinie und holte unter anderem im Jahr 2004 das Double. Gemeinsam mit Otto Rehhagel, der von 1981 bis 1995 die Mannschaft betreute, gilt er als einer der größten Werder-Coachs aller Zeiten. Auch Daniel Thioune würde diese historische Rolle gerne irgendwann einmal einnehmen, sieht sich jedoch noch im Entwicklungsprozess.

Thioune selbst äußerte sich klar zu den Vergleichen mit seinen Vorgängern. Er betonte, dass Otto Rehhagel oder Thomas Schaaf ihm in Bezug auf die Verehrung und Erfolge noch weit voraus sind. Gleichzeitig sprach er das positive Momentum aus, das aktuell im Verein herrscht. Für den 52-Jährigen ist Werder Bremen ein Geschenk für jeden Bundesliga-Trainer, weshalb er den Wunsch hegt, noch lange an der Weser zu bleiben.

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Hintergründe zur Vertragsvereinbarung

Die vorzeitige Vertragsverlängerung kam für den Cheftrainer überraschend, da ein Vertrag mit einer leistungsorientierten Klausel existierte. Nach dieser Regelung hätte sich die Laufzeit im Erfolgsfall automatisch verlängert. Thioune gab zu, dass die vorzeitige Geste der Bosse nicht seiner Erwartungshaltung entsprach. Dennoch freute er sich über die Schaffung von Klarheit für die Zukunft und den Vertrauensvorschuss des Vereins.

Die Klausel im alten Vertrag sah eine automatische Verlängerung bei Erreichen bestimmter sportlicher Ziele vor. Die direkte Verlängerung umgeht nun potentielle Unsicherheiten am Ende der aktuellen Spielzeit. Thioune betonte, dass er sich im Verein sehr wohl fühlt und die Verantwortung für die weitere Entwicklung übernimmt. Seine Motivation speist sich nicht aus Zukunftsvisionen, sondern aus der konkreten Arbeit im Alltag.

Weiterer Saisonverlauf und nächste Aufgaben

Der Fokus des Trainers liegt aktuell auf der Bewahrung des aktuellen Kurses und der intensiven täglichen Arbeit. Er ist sich bewusst, dass die Ergebnisse maßgeblich darüber entscheiden, wie seine persönliche Zukunft bei Werder Bremen aussieht. Die momentane Erfolgsbilanz bietet ihm jedoch die beste Grundlage für eine langfristige Perspektive in Bremen.

Am kommenden Freitag steht mit Borussia Mönchengladbach der nächste Gegner auf dem Programm. Das Spiel findet um 20:30 Uhr bei Sky statt und richtet sich direkt gegen den Tabellenletzten. Ein weiterer Sieg in diesem Duell würde Werder Bremen endgültig im oberen Tabellendrittel verankern und die Position als Top-Team weiter festigen. Der Verein setzt weiterhin auf die Kontinuität unter Daniel Thioune, um die hohe Formkurve beizubehalten.