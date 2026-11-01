Werder Bremen: Daniel Thioune warnt vor Euphorie trotz guter Tabelle

Werder Bremen steht auf Platz 5. Trainer Daniel Thioune und Spieler warnen vor Euphorie und betonen die Notwendigkeit, weiter hart zu arbeiten.

Werder Bremen hat nach acht Spielronden einen beeindruckenden Saisonstart hingelegt und belegt aktuell den fünften Platz in der Bundesliga. Mit fünfzehn Punkten hat sich der Traditionsverein aus Bremen, der vor der Spielzeit noch als Abstiegskandidat gehandelt wurde, einen Platz in der oberen Tabellenhälfte gesichert. Trainer Daniel Thioune, der das Team seit einiger Zeit verantwortet, zeigt sich angesichts der aktuellen Position zufrieden, rät jedoch zu besonderer Vorsicht. Er betont, dass die aktuelle Tabellenkonstellation zwar ein gutes Gefühl vermittelt, man sich jedoch nicht von der Momentaufnahme treiben lassen darf. Die Bremer stehen in einer sehr elitären Gesellschaft und haben die Liga-Konkurrenz durch ihre starken Leistungen aufhorchen lassen.

Europapokal als reales Ziel diskutiert

Die positive Entwicklung hat selbst die Gegner überrascht. Nach der 0:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim brachte der TSG-Trainer Christian Ilzer die Thematik der internationalen Teilnahme direkt ins Gespräch. Als Antwort auf Fragen zur Belastung der Spieler während der Länderspielpausen wies er darauf hin, dass Werder Bremen bei konsequenter Fortsetzung der Leistung im nächsten Jahr international antreten würde. Ilzer, der aktuell vierundvierzig ist, merkte an, dass die Situation dann noch herausfordernder werden könnte als in der aktuellen Saison. Diese Äußerung unterstreicht die wahrgenommene Qualität der Bremer Mannschaft, die vor wenigen Wochen noch kaum für möglich gehalten wurde. Neben dem reinen Ergebnis überzeugte der Auftritt gegen Hoffenheim durch eine klare Leistung, die in die richtige Richtung weist.

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Thioune fordert Beharrlichkeit statt Freude

Trotz der lobenden Worte Dritter ist Daniel Thioune bestrebt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Der fünfzigzwei Jahre alte Trainer weist darauf hin, dass Euphorie in dieser Phase unangemessen sei. Zwar sei die Freude über den aktuellen Augenblick völlig gerechtfertigt, man dürfe sich jedoch nicht davon abhängig machen. Thioune verweist darauf, dass das Team bereits schwerere Zeiten durchlaufen habe und nun den Moment genieße, aber die Zukunft ungewiss bleibe. Er macht deutlich, dass der Weg in die falsche Richtung sehr schnell eingeschlagen werden kann, wenn nicht beharrlich an der gewohnten Arbeitsweise festgehalten wird. Für ihn ist die Tabelle nur ein Indikator, der das Vertrauen stärken soll, aber kein Selbstzweck.

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Amos Pieper betont Langfristigkeit der Saison

Die Haltung des Trainers wird von den Akteuren auf dem Feld geteilt. Der wieder einmal starke Innenverteidiger Amos Pieper, der zu den festen Größen in der Defensive gehört, unterstreicht die Notwendigkeit, am bisherigen Kurs festzuhalten. Für ihn bringt es nichts, sich ausschließlich auf die aktuelle Tabelle zu konzentrieren, da die Saison noch extrem lang ist. Zwar habe man bereits viele Punkte gesammelt und einen hervorragenden Start hingelegt, doch dies habe keinen Wert, wenn nicht mit derselben Intensität weitergearbeitet werde. Die Spieler wissen, dass ein guter Start nur der Anfang ist und die eigentliche Herausforderung darin besteht, diese Form über die gesamte Spielzeit zu halten.

Rückschau auf internationale Erfolge der Vergangenheit

Die Diskussion um die internationale Qualifikation bringt auch historische Vergleiche auf. Das letzte Mal war Werder Bremen in der Saison 2010 und 2011 international im Einsatz. Damals, unter der Ägide des legendären Trainers Thomas Schaaf, der heute oft als Denkmal der Vereinsgeschichte bezeichnet wird, erreichte der Verein sogar die Champions League. Diese Referenz zeigt, was möglich ist, wenn die Mannschaft und das Umfeld zusammenarbeiten. Die aktuelle Situation bietet die Chance, an alte Erfolge anzuknüpfen, sofern die Disziplin gewahrt bleibt. Die Frage, ob die Bremer die nächste internationale Teilnahme schaffen, hängt nun vollständig von ihrer Konstanz und ihrer Fähigkeit ab, den Druck zu ignorieren und fokussiert zu bleiben.