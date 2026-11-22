Werder Bremen besiegt HSV im 111. Derby mit 4:0. Torschützen waren Marco Friedl, Justin Njinmah und Niclas Füllkrug. HSV hatte personelle Probleme.

Im elften Spiel des Saisonverlaufs hat sich Werder Bremen als unangefochtene Dominanzkraft im Norden bewiesen und den HSV im 111. Hamburger Derby deutlich mit 4:0 geschlagen. Das entscheidende Ergebnis sorgte in der Weserstadt für ausgelassene Jubelstimmung bei den Heimelfan, während es im Lager der Gäste von der Elbe purer Frust und Enttäuschung verbreitete. Der klare Unterschied auf der Tabelle und im Spielverlauf verdeutlichte erneut die Kluft zwischen den beiden Nordrivalen.

Friedl und Njinmah öffnen die Torschützenliste

Der Durchbruch für Werder Bremen gelang zunächst Kapitän Marco Friedl in der 55. Minute, nachdem die Bremer Elf in der ersten Halbzeit noch mehrere Top-Chancen ungenutzt ließ. Friedl nutzte eine Ecke, wurde aber durch Heuer Fernandes zunächst blockiert, doch Amoako klärte den Ball direkt vor die Füße des Kapitäns. Dieser nahm die Kugel in der Drehung ab und schoss sie volley unter die Latte, was die 1:0-Führung bedeutete. Anschließend übernahm Justin Njinmah das tempo, der den verletzten Grüll ersetzt und erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in der Startelf stand. Der 26-Jährige verdoppelte die Führung in der 66. Minute mit einem Treffer rechts unten und legte in der 70. Minute nach einem abgefälschten Schuss auf 3:0 vor, was für den gebürtigen Hamburger ein besonders persönlicher Triumph war.

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HSV leidet unter Ausfällen und internen Konflikten

Der HSV präsentierte sich chancenlos und litt massiv unter personellen Engpässen, die bereits vor Anpfiff sichtbar wurden. Bereits in der 19. Minute musste der verletzte Muheim ausgewechselt werden, und für ihn rückte Amoako nach. Dieser hatte zuvor die Reise zur Nationalmannschaft wegen muskulärer Probleme abgesagt, war aber für das Derby fitgemacht worden. Doch auch Amoako fiel nach nur 19 Minuten wieder aus, wodurch Nadir, Remberg und Lokonga als vierte verletzte Mittelfeldspieler des HSV auf der Bank saßen. In dieser Situation gerieten die HSV-Stars Capaldo und Bornauw auf dem Platz aneinander, diskutierten hitzig und schubsten sich gegenseitig, was die innere Zerissenheit im Team widerspiegelte. Der Frust über die eigene Leistung und die fehlende Tiefe im Kader war deutlich spürbar und verhinderte jegliche Offensive.

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Füllkrug setzt das abschließende Zeichen

Am Ende drückte DFB-Nationalspieler Niclas Füllkrug Werder Bremsen den Siegesstempel auf. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, konkret in der 90. Minute und zwei Sekunden darüber hinaus, erhöhte er den Punktestand auf 4:0. Dies war sein zehntes Saisontor in der Liga, was ihn an die Spitze der Torschützenliste katapultierte. Während Füllkrug die Feierlichkeiten anführte, rutschte Justin Njinmah nach seinem Doppelpack lächelnd über den Rasen, ein Bild der Freude, das den Kontrast zu den HSV-Frustbildern der vorangegangenen Minuten bildete. Die Gäste hatten in der Schlussphase nichts mehr zu bieten und konnten den klaren Sieg von Werder Bremen nicht mehr abwenden.

Thioune gewinnt das Trainerduell gegen Polzin

Das Trainerduell endete eindeutig zu Gunsten von Werder-Bremen-Trainer Daniel Thioune. Der 52-Jährige setzte sich gegen seinen ehemaligen Schüler Merlin Polzin, 36 Jahre alt, durch. Die historische Verbindung zwischen den beiden Coaches unterstreicht die Bedeutung dieses Spiels, da Polzin sieben Jahre lang mit Thioune zusammengearbeitet hatte. Er war zunächst sein Co-Trainer in Osnabrück und später beim HSV, wo Thioune sein Nachfolger war. Thioune als Lehrer und Polzin als Schüler schlugen somit ihre gemeinsame Geschichte nieder, was den Sieg von Werder Bremen noch symbolischer machte und die aktuelle Überlegenheit der Bremer-Trainerstrategie unterstrich.