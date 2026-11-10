Werder Bremen: Eren Dinkci verletzt vor Nord-Derby gegen HSV

Verletzungspech für Werder Bremen: Eren Dinkci verletzt sich im Training am Knie. Marco Grülls Einsatz beim Derby am 22.11. gegen den HSV ist unklar.

Vor dem wichtigen Nord-Derby am 22.11. gegen den HSV erhält Werder Bremen eine schlechte Nachricht. Der 24-jährige Sturm-Blitz Eren Dinkci zog sich während des Trainings am Dienstagnachmittag eine Verletzung am linken Knie zu. Der Vorfall geschah im abschließenden Spiel auf dem Kleinfeld, wo Dinkci in einen Zweikampf mit dem Verteidiger Arthur geriet.

Verletzungsdetails und Sofortmaßnahmen

Der Konflikt mit dem Gegner zwang Dinkci dazu, das Training sofort abzubrechen. Die medizinischen Folgen waren deutlich sichtbar, da er dick bandagiert im Golfcart zur Kabine gefahren wurde. Derzeit ist noch nicht absehbar, wie schwer die Verletzung ist und wie lange der Stürmer ausfallen wird.

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Manager Clemens Fritz und das medizinische Personal prüfen aktuell die genaue Schwere des Knietraumas. Für das Spiel gegen den Hamburger SV am 22.11. ist Dinkci damit vorerst nicht planbar, was die Personalplanung für das Derby erschwert.

Erleichterung bei Marco Grüll

Im Gegensatz zu Dinkci gibt es Hoffnung für Marco Grüll. Der 28-jährige österreichische Nationalspieler hatte sich zuvor beim 0:1 in Stuttgart eine Wadenverletzung zugezogen. Die ärztliche Untersuchung ergab jedoch, dass die Verletzung längst nicht so schwerwiegend ist wie zunächst befürchtet.

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Grüll, der in dieser Saison mit acht Vorlagen in neun Partien für Aufsehen sorgte, soll in den nächsten Tagen individuell trainieren. Fritz betonte gegenüber BILD, man müsse erst noch schauen, inwieweit er ihn bis zum Anfang der kommenden Woche auftrainieren kann.

Trotz der positiven Diagnose ist der Einsatz von Grüll im Duell mit dem ewigen Erzrivalen noch ungewiss. Fritz erklärte, dass man nicht sagen könne, ob der Bankdrücker aus der Vorbereitung tatsächlich im Derby zur Verfügung steht.

Aktueller Kaderstatus und Personal

Zusätzlich zu den genannten Verletzungsfällen werden Olivier Deman und Paul Erevbenagie weiterhin einer Belastungssteuerung unterzogen. Erevbenagie hat bereits teilwiese wieder mit der Mannschaft trainiert, was ein positives Zeichen sein kann.

Für die Personalplanung mischten aus der U23 Darwin Soylu, Mats Heitmann, Luca Höcker, Arian Römers und Torwart-Routinier Sebastian Mielitz mit. Jonas Horsch unterstützte das Training ebenfalls. Die finale Aufstellung für das Derby am 22.11. bleibt bis zur letzten Minute spannend.