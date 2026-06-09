Werder Bremen hat die Dauerkarten-Preise um 8,8 Prozent erhöht. Die günstigsten Sitzplatzkarten kosten nun 405 Euro, die teuersten Tickets liegen bei knapp 900 Euro. Die Energiekrise und angehobene Mindestlöhne sind die Hauptgründe für die Preiserhöhung.

Werder Bremen erhöht Dauerkarten-Preise um 8,8 Prozent. Fans sollen sich wieder auf die Heimspiele freuen, aber die Preisanpassung bringt auch einen Dämpfer. Die günstigsten Sitzplatzkarten kosten nun 405 Euro, die teuersten Tickets liegen bei knapp 900 Euro.

Die Energiekrise und angehobene Mindestlöhne sind die Hauptgründe für die Preiserhöhung. Die Preisanpassung soll auch Erlöse in Höhe von knapp sieben Milliarden Euro generieren. Der Preisvorteil im Vergleich zu Einzeltickets liegt bei 25 Prozent. Die Kosten für Rollstuhlfahrer werden um zehn Prozent angehoben, die Tageskarten werden minimal teurer.

Trotz der Preisanpassungen liegen die Bremer bei den Dauerkarten-Kosten weiterhin im Mittelfeld der Bundesliga





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Werder Bremen Dauerkarten-Preise Energiekrise Mindestlöhne Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Halbzeit der SBK-WM 2026 lässt Preise purzeln: Video-Pass mit 50 % Rabatt - Superbike WMNachdem sechs von zwölf Meetings der Superbike-WM 2026 absolviert sind, passte Promoter Dorna den Preis für den umfangreichen Video-Pass nach unten an.

Read more »

RAM-Preise: Lexar-Manager mit extrem düsterer AussichtDie RAM-Krise scheint zeitnah nicht zu verschwinden, sagt ein Manager des Speicherhersteller Lexar und schockiert die Community mit düsteren Prognosen.

Read more »

DFB-Pokal: Werder Bremen trifft auf Lüneburger SK HansaAm 21. August startet die 1. Pokal-Runde für alle Bundesligisten. Werder Bremen bekommt es mit dem Oberligisten Lüneburger SK Hansa zu tun. Die Partie verspricht Spannung und Emotionen.

Read more »

Die steigende Preise werden jetzt wieder zur GefahrIn den USA rebellieren Hummerfischer gegen den Preisdruck. Auch Deutschland drohen höhere Preise, teurere Kredite und neue wirtschaftliche Risiken.

Read more »