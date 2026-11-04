Werder Bremen Frauen liegen punktgleich mit der Spitzengruppe und erreichten Pokal-Viertelfinale. Trainerin Fritzy Fritz plant Umzug ins Hansewasserbad zur Professionalisierung.

Die Frauenmannschaft von Werder Bremen zeigt aktuell eine beeindruckende Leistungskurve, die weit über die bloße Teilnehmerrolle im deutschen Fußball hinaussteigt. Unter der Leitung der 41-jährigen Trainerin und ZDF-Expertin Fritzy Kromp positioniert sich das Team im aktuellen Spielbetrieb auf einem sehr starken Platz. Nach insgesamt acht absolvierten Spieltagen verpasst die Mannschaft lediglich einen Punkt zu den direkten Qualifikationsplätzen für die UEFA Women's Champions League. Diese sportliche Exzellenz wurde durch den Erfolg im DFB-Pokal noch unterstrichen, wo man sich durch einen 2:0-Sieg nach Verlängerung gegen den 1. FFC Mainz 05 den Einzug ins Viertelfinale sicherte.

Saisonziele und Kaderumstellungen

Clemens Fritz, der 45-jährige Vorstand der Werder Bremen AG, hat die aktuelle Situation im Vereinsalltag klar eingeordnet. Er betonte gegenüber BILD, dass der Verein in der Übergangsphase zahlreiche Veränderungen im Kader verzeichnete. Trotz dieser Umstellungsphase lobte er die Arbeit des Trainerteams um Fritzy Kromp sowie der Spielerinnen als sehr gut und bezeichnete den Saisonstart als hervorragend. Das vereinseigene Ziel bleibt jedoch stabil: Die Frauen sollen die obere Tabellenhälfte der Bundesliga fest in der Hand halten, auch wenn die aktuellen Leistungen dieses Ziel bereits weit hinter sich gelassen haben.

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Baumaßnahmen und Trainingsbedingungen

Der sportliche Erfolg findet vor dem Hintergrund erheblicher infrastruktureller Herausforderungen statt. Auf dem Grundstück rund um das Weserstadion laufen massive Bauarbeiten, die den Spielbetrieb im Training beeinflussen. Dazu gehören die Sanierung des Platzes Nummer 11 und der Bau eines neuen Leistungszentrums. Aufgrund dieser Maßnahmen müssen die Werder-Frauen ihre Fitness- und Krafttrainings aktuell in Containern auf dem Parkplatz vor der Arena absolvieren. Clemens Fritz bestätigte, dass diese temporäre Lösung bis zum Ende der kommenden Saison andauern wird, um den Bau des neuen Zentrums nicht zu verzögern.

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Neue Heimat im Hansewasserbad

Um den Frauen des Vereins langfristig die bestmöglichen Bedingungen zu bieten, hat Werder Bremen vor einigen Wochen das Hansewasserbad in der Nähe des Weserstadions erworben. Clemens Fritz erklärte, dass dieses Hallenbad die neue sportliche Heimat der Frauenmannschaft werden soll. Ursprünglich war eine Nutzung des Campus eingeplant, doch die Vereinsführung entschied sich für eine weitergehende Professionalisierung durch die Umgestaltung des Bades. Die Bauarbeiten sollen so schnell wie möglich abgeschlossen werden, sodass die Mannschaft bereits zur kommenden Saison in den neuen, optimierten Räumen trainieren kann.

Kosten und finanzielle Planung

Obwohl die Investition in die Infrastruktur als strategisch wichtig angesehen wird, halten sich die Kosten für das Vorhaben in überschaubaren Grenzen. Clemens Fritz gab an, dass keine exakte Summe für den Umbau des Hansewasserbads festgelegt wurde. Die genaue finanzielle Belastung für den Verein steht noch aus, doch die Absicht ist klar: Durch die Kombination aus sportlicher Top-Positionierung und der Schaffung einer modernen Trainingsumgebung will Werder Bremen die Basis für langfristigen Erfolg in der Frauen-Bundesliga und im nationalen Pokalwettbewerb legen.