Werder Bremen empfängt den HSV zum Nordderby im Weserstadion. Alle TV-Infos, die Startzeit um 17:30 Uhr und die Positionen der Trainer zu diesem wichtigen Bundesliga-Duell.

Das traditionelle Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV steht unmittelbar bevor und verspricht ein hochkarätiges Sportevent von höchster Bedeutung. Anpfiff im Weserstadion in Bremen ist um 17.30 Uhr, wobei die mediale Vorbereitung der Partie bereits deutlich früher einsetzt. SPORT BILD hat alle relevanten TV-Infos und Übertragungsmodalitäten zum erwarteten Kracher zusammengefasst.

TV-Übertragung und Streaming-Details

Die Übertragung des Spieles beginnt um 16.30 Uhr und dauert damit 45 Minuten vor dem offiziellen Anpfiff. Kommentator der Partie ist Freddy Harder, der das Geschehen aus der Wesermetropole live begleitet. Über DAZN 1 kann das Spiel auch linear im Fernsehen verfolgt werden, was eine einfache Rezeption für traditionelle Zuschauer ermöglicht. Auch im Live-Stream läuft Werder gegen den HSV bei DAZN, wodurch die Reichweite deutlich steigt. Über die DAZN-App kann die Partie auf entsprechenden internetfähigen Geräten verfolgt werden, was maximale Flexibilität für die Fans bietet.

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Sportliche Ausgangslage und Formkurven

Sportlich hat die Partie einiges zu bieten, da beide Mannschaften in unterschiedlicher Verfassung in das Duell gehen. Werder liegt nach neun Spieltagen auf Rang sechs in der Tabelle. Vor der Länderspielpause riss beim 0:1 gegen den VfB Stuttgart eine Serie von sieben Bundesliga-Spielen ohne Niederlage. Besonders Torjäger Niclas Füllkrug sorgt bislang für Furore: Neun Treffer hat der Stürmer nach neun Ligaspielen auf dem Konto. Der DFB-Comebacker steht damit in der Torjägerliste ganz oben, was ihn zum wichtigsten Angriffsfaktor des SV Werder macht.

Der HSV reist mit einem Erfolgserlebnis nach Bremen. Die Hamburger schlugen Borussia Mönchengladbach vor der Länderspielpause mit 3:1 und liegen nur drei Punkte hinter Werder. Diese enge Punktedistanz unterstreicht die Bedeutung jedes einzelnen Spiels in der unteren Tabellenhälfte. Das letzte Nordderby ging an die Bremer: Im April 2026 setzte sich Werder ebenfalls im Weserstadion mit 3:1 durch. Historisch gesehen hat Bremen also die Oberhand in der jüngeren Vergangenheit, doch die aktuelle Tabelle spricht für eine ausgeglichene und heiße Auseinandersetzung.

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Traineranalysen und taktische Erwartungen

Werder-Trainer Daniel Thioune sagte bei Sky vor dem Duell gegen den großen Rivalen: Die Saison des Hamburger SV ist bislang vielleicht etwas holpriger verlaufen als unsere. Er verwies darauf, dass es bei HSV viele Höhen und Tiefen gab. Ich glaube, ein Unentschieden haben die Hamburger noch gar nicht gespielt. Bei ihnen heißt es bislang meistens gewinnen oder verlieren, was auf eine riskante Taktik hindeuten könnte.

Thioune betonte weiterhin, dass sich Werder nach einem schwierigen Saisonstart etwas besser etablieren konnte. Mit ihrer jeweiligen Punkteausbeute können aber wohl beide Mannschaften zufrieden sein. Diese Worte deuten auf eine ernsthafte, aber respektvolle Herangehensweise an das Derby hin, bei dem jeder Punktgewinn strategisch wertvoll ist. Die Vorfreude auf das Match ist groß, da die Spannung zwischen den beiden norddeutschen Vereinen niemals nachlässt.

Wirkung auf die Liga und Zukunftsaussichten

Das Ergebnis dieses Spiels wird erheblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Tabelle haben. Für Werder Bremen wäre ein Sieg ein wichtiger Schritt, um sich im oberen Mittelfeld zu stabilisieren und sich Hoffnungen auf europäische Wettbewerbe zu bewahren. Der HSV hingegen braucht die Punkte, um die Distanz zu den führenden Teams nicht zu groß werden zu lassen und Abstiegssorgen auszuräumen. Die Atmosphäre im Weserstadion wird voraussichtlich elektrisierend sein, da die Fans beider Lager ihre Teams massiv unterstützen werden. Die Medien berichten intensiv über die Vorbereitung und die aktuellen Verletzungslisten, um den Fans ein umfassendes Bild der Konstellation zu geben.