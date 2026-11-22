Werder Bremen bleibt die Bundesliga-Überraschung. Mit einem deutlichen Erfolg im Derby gegen den Hamburger SV halten die Grün-Weißen den Anschluss an die Spitzengruppe.

Werder Bremen bleibt die Bundesliga -Überraschung. Mit einem deutlichen 4:0 -Erfolg am Sonntag im Nordderby gegen den Hamburger SV halten die Grün-Weißen den Anschluss an die Spitzengruppe.

Marco Friedl , Justin Njinmah und Niclas Füllkrug schossen den Sieg im Weserstadion für die Gastgeber heraus. Mit 18 Punkten rangiert der SVW damit auf Platz sechs und hat nach 10 Spieltagen nur drei Zähler Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Für den Hamburger SV bedeuten zwölf Punkte Rang zwölf. Beide Teams gingen ersatzgeschwächt in die Partie und nach etwas mehr als einer Viertelstunde musste der HSV im Nordderby mit Miro Muheim eine weitere zentrale Figur ersetzen.

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Der Schweizer humpelte nach einem Zweikampf vom Platz. Bis dahin war sein Team Richtung Tor eigentlich die aktivere Mannschaft gewesen. Vor allem über den schnellen Alexander Rössing-Lelesiit suchten die Gäste den Weg nach vorne, kamen aber außer bei einem Freistoß von Alber Grönbaek kaum mal in eine gute Abschlussposition.

Bremen kam erst nach etwa einer Viertelstunde offensiv in der Partie an. Den ersten Abschluss verzeichnete Niclas Füllkrug, der seinen Kopfball aus sieben Metern nach Njinmah-Flanke aber genau auf HSV-Schlussmann Daniel Heuer-Fernandes setzte . Kurz darauf musste Njinmah die Grün-Weißen eigentlich in Führung bringen.

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Nach einem Eckball eroberte er den Abpraller knapp 25 Meter vor dem eigenen Tor. Der HSV war in der Rest-Verteidigung völlig blank und so marschierte Njinmah über das komplette Feld. Vielleicht ein zu weiter Weg, denn im Abschluss ging dem Werder-Angreifer dann die Puste aus und nach einem Haken gelang nur ein schwacher Abschluss .

Danach entwischte Njinmah noch zwei Mal der Hamburger Abwehr. Aber einmal spielte er Richtung Abschluss wieder zu umständlich und das andere Mal zielte er beim Schuss vom linken Strafraumeck zu weit vorbei .

Den letzten guten Versuch vergab noch einmal Füllkrug , der aus sieben Metern aber über das Tor schoss. Mit einem Chancenpluss für die Gastgeber aber letztlich nicht ganz zu Unrecht ging es im intensiven, aber fußballerisch sparsamen 111. Bundesliga-Nordderby torlos in die Pause.

In Durchgang zwei startete wieder der Gast aus Hamburger besser. Grönbaek gab mit einem Freistoß aus 30 Metern den ersten Warnschuss ab, doch Karl Hein im Werder-Tor entschärfte den Versuch im Nachfassen. Und dann kam der große Moment von Marco Friedl.

Seinen wuchtigen Kopfball nach einer Ecke von links entschärfte Heuer Fernandes noch spektakulär. Doch der Ball kam noch einmal zu Friedl und nach kurzer Annahme wuchtete er das Leder vom linken Fünfereck aus der Drehung zum 1:0 unters Tordach. Für die offensiv bemühten, aber insgesamt zu harmlosen Hamburger war damit guter Rat teuer. Natürlich mussten die Gäste von der Elbe mehr nach vorne tun.

Aber das bedeutete für die nicht stattelfeste Defensive auch immer wieder gefährliche Umschaltmomente. Und genau darauf ging Bremen jetzt - wenn auch nicht immer geschickt. So übersah etwa Eren Dinkci den in der Mitte völlig blanken Ludovit Reis .

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Wenig später zimmerte Dinkci nach einem langen Ball die Kugel weit über das Tor . Als es gerade nach zwei ordentlichen Abschlüssen von Grönbaek und Martin Adeline so aussah, als sollte der HSV doch noch einmal zurückkommen, schlug Bremen doppelt zu.

Füllkrug leitete in einem Zweikampf links im Strafraum mit der Hacke zu Njinmah weiter und dieses Mal ließ sich der Angreifer die Chance nicht entgehen und schloss zum 2:0 ins lange Eck ab. Und kurz darauf war der 26-Jährige noch einmal zur Stelle, nahm einen Querpass an der Strafraumgrenze direkt und abgefälscht von Zakari El Ouahdi segelte der Ball zum 3:0 in den rechten Winkel.

Schließlich machte bei einem Konter in der Nachspielzeit auch noch Füllkrug sein Tor. Der 116-km/h-Hammer nach einem Solo zum 4:0 war bereits der zehnte Saisontreffer für"Lücke.

" Bremen holte nach dem 3:1 im Frühjahr den zweiten Derbysieg in Folge und nistet sich erst einmal in der erweiterten Bundesliga-Spitzengruppe ein. Am 11. Spieltag darf Bremen noch einmal im heimischen Weserstadion ran. Am Freitagabend empfängt Werder Schlusslicht Borussia Mönchengladbach.

Den Spitzenreiter hat der HSV zu Gast. Am Samstag geht es gegen den FC Bayern München.