Werder Bremen kämpft sich gegen Gladbach vom 1:3 zum 3:3. Niclas Füllkrug trifft in der Nachspielzeit. Hintergrund ist der CEO-Wechsel bei Gladbach.

Werder Bremen hat in der Bundesliga ein spektakuläres Remis gegen Borussia Mönchengladbach erreicht. Das Spiel im Weserstadion endete mit einem 3:3-Unentschieden. Die Gäste führten zuvor sogar deutlich mit 3:1 Toren.

Der entscheidende Moment ereignete sich in der 90. Minute und einer Sekunde Nachspielzeit. Niclas Füllkrug erzielte das dritte Tor für den SV Werder. Er sorgte damit für den historischen Ausgleich im letzten Moment.

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Füllkrug sichert Punkt in Nachspielzeit

Bis zur 85. Minute lag Werder Bremen zwei Tore zurück. Gladbach wirkte bis dahin das klar bessere Team. Die Bremer wirkten nach dem Derby-Sieg gegen den HSV noch verkatert. Ein own Goal von Jan Regeer half Gladbach sogar. Der Ball landete in der Hand von Regeer. Schiedsrichter gab Elfmeter. Kapitän Diks verwandelte sicher. Es stand 0:1 zur Pause.

Dann kam das erste Lebenszeichen aus der Bremer Richtung. Mijat Dinkci schoss ein Traumtor zum 1:1. Er traf per Volleyschuss ins lange Eck. Doch direkt nach dem Seitenwechsel kam der nächste Rückschlag. Gladbach nutzte die Unsicherheit. Honorat erzielte in der 46. Minute zum 2:1.

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Spielunterbrechung durch Golfbälle der Fans

In der 78. Minute schien die Partie endgültig entschieden. Honorat schnürte sein Doppelpack. Das Ergebnis stand 3:1. Gladbach schien den Befreiungsschlag perfekt zu haben. Doch Bremen ließ nicht aufgeben. Dinkci verkürzte bereits auf 2:3. Das Weserstadion bebt. Diefans werfen alles nach vorne.

Es gab auch Kurioses am Freitagabend. Gladbach-Fans protestierten gegen die späte Anstoßzeit. Sie warfen Golfbälle auf das Spielfeld. Die Partie wurde unterbrochen. Spieler halfen beim Einsammeln. Sogar ein Laubbläser kam zum Einsatz. Dies geschah vor dem Torerfolg Füllkrugs.

CEO Stegemann wird bei Gladbach gefeuert

Auch hinter den Kulissen bleibt das Boss-Beben. CEO Stefan Stegemann wurde als Geschäftsführer der Borussia-GmbH gefeuert. Die Entlassung erfolgte mit sofortiger Wirkung. Dies geschah am Donnerstagmittag. Präsident Rainer Bonhof zog im Alleingang den Schlussstrich. Er wollte Rouven Schröder zum Geschäftsführer machen.

Das Verhältnis zu Stegemann soll belastet sein. Vorwürfe kursieren schon länger. Bonhof setzt auf freundschaftliche Verbindungen. Externe Fachkräfte kommen dabei zu kurz. Dies belastete die Beziehung. Nun bleibt die Frage der Zukunft. Sportlich bleibt der Aussetzer. Doch die Punkte im Tisch sind wertvoll.

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Sky-Kommentator Buschmann reagiert ekstatisch

Der Sky-Kommentator Frank Buschmann ist zum Ausflippen gebracht worden. Er ist 62 Jahre alt. Buschmann hält es nach dem letzten Tor nicht mehr. Er schrie direkt nach dem Treffer. Er rief: "In Bremen werden sie sagen: Niclas, du geile Sau!". Diese Worte spiegeln die Ekstase wider.

Die Bremer fans jubeln ihrem Stürmer. Füllkrug rettete den Punkt. Aus einem 1:3 wurde tatsächlich ein 3:3. Gladbach ist am Boden. Der Befreiungsschlag scheiterte. Die Stimmung ist nun hoch. Werder zeigt Herz. Dies zählt in Bremen. Es bleibt ein unvergesslicher Abend.