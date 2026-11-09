Werder Bremen: Justin Njinmah Schlüsselspieler vor Nordderby

Nach Verletzungspause kehrt Justin Njinmah zurück. Marco Grüll fällt aus. Werder Bremen muss gegen HSV die linke Außenposition neu besetzen. Thioune bewertet die Optionen.

Justin Njinmah muss 69 Tage auf diesen besonderen Moment warten. Der 25-jährige Flügelspieler feierte nach einer Verletzungspause von über zwei Monaten sein Comeback. Das Spiel gegen den VfB Stuttgart endete mit einer 0:1-Niederlage. Knapp 25 Minuten stand er auf dem Feld. Er konnte das Ergebnis nicht mehr ändern. Doch sein Tempo bereicherte das Bremer Spiel in Ansätzen.

Verletzungen zwingen Thioune zu Personalengpass

Jetzt sieht es so aus, als bräuchte Werder Bremen Njinmah vor dem Nordderby mehr denn je. Marco Grüll musste gegen den VfB Stuttgart mit Wadenproblemen ausgewechselt werden. Die Diagnose beim besten Vorlagengeber der Bundesliga steht noch aus. Grüll hat bereits den Trip zur Nationalmannschaft abgesagt. Paul Erevbenagie fehlt ebenfalls. Der 19-jährige Back-up-Spieler ist mit einer Sprunggelenkverletzung angeschlagen.

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Njinmah als einzige logische Alternative

Ohne Grüll und Erevbenagie wäre Njinmah aktuell die einzig logische Alternative auf dem linken Flügel. Trainer Ole Thioune hat zur Situation Stellung bezogen. Er erklärte nach dem Stuttgart-Spiel, dass Njinmah mehr als 45 Minuten im Tank hätte. Thioune werde nach der Niederlage jedoch nicht alles über den Haufen werfen. Der Coach sieht Njinmah ohnehin lieber auf dem rechten Flügel.

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Bewertung der Flügelposition bis zum 22.11.

Thioune kündigte an, Eren Dinkci einzusammeln. Er werde die nächsten zwei Wochen bis zum Spiel bewerten. Das Nordderby findet am 22.11. statt. Fallen Grüll und Erevbenagie gegen den HSV aus, sind Njinmah und Dinkci die einzigen verbleibenden Flügelspieler im Kader. Thioune hätte dann kaum eine andere Wahl. Er müsste auf den Rückkehrer Njinmah setzen, um die Position zu besetzen.

Thioune warnt vor zu schneller Rückkehr

Ein Fan davon, Njinmah nach der langen Pause direkt starten zu lassen, scheint Thioune aber nicht zu sein. Die Spieler müssten in den Rhythmus kommen. Thioune verwies auf Mitchell Weiser. Ihm sei wichtig, die Spieler behutsam heranzuführen. Aktuell sieht es jedoch so aus, als wäre das bei Njinmah aufgrund der heiklen Situation nicht möglich. Der Zeitdruck steigt für den Trainer und den Kader.