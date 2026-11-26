Justin Njinmah fehlt Werder Bremen wahrscheinlich im Derby. Mitchell Weiser und Senne Lynen kehren zurück. Marco Grüll ist noch verletzt.

Werder Bremen bereitet sich am Freitagabend auf das entscheidende Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach vor, wobei Trainer Daniel Thioune vor einer komplexen Auswahlentscheidung steht. Der frischgebackene Vater und Doppeltorschütze Justin Njinmah leidet unter einer Verletzung, die einen Einsatz im Derby bei der Partie um 20.30 Uhr auf Sky höchstwahrscheinlich ausschließt. Die sportliche Lage beim SV Werder Bremen ist angespannt, da mehrere Schlüsselspieler zurzeit nicht zur Verfügung stehen.

Ausfall von Justin Njinmah kritisch bewertet

Die Unsicherheit bezüglich des Einsatzes von Justin Njinmah resultiert aus einem fehlenden Trainingsstand in den letzten beiden Tagen. Trainer Daniel Thioune äußerte sich eindeutig dazu, dass er die körperliche Verfassung des 26-Jährigen derzeit sehr kritisch einschätzt. Er ist nicht davon überzeugt, dass Njinmah dem Team in der anstehenden Begegnung gegen den Tabellenletzten von Borussia Mönchengladbach unterstützen kann. Ein letzter Hoffnungsschimmer bleibt nur bestehen, falls Njinmah am Freitagmorgen nach einem abschließenden Anschwitzen positive Zeichen setzt und den Daumen für den Kader gibt.

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Rückkehr von Mitchell Weiser und Senne Lynen

Im Gegensatz zu Njinmah gibt es gute Nachrichten regarding der Rückkehr von Mitchell Weiser. Der Flügelstürmer, der im Oktober bei der 2:0-Niederlage gegen Hoffenheim wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden musste, hat die letzten beiden Trainingstage vollumfänglich absolviert. Wenn keine neuen Probleme auftreten, wird Mitchell Weiser mit hoher Wahrscheinlichkeit im Kader gegen Gladbach stehen. Zudem ist der belgische Mittelfeldspieler Senne Lynen wieder im Mannschaftstraining dabei, nachdem er kurzzeitig erkrankt war. Er kehrt definitiv in den Kader zurück, wird jedoch vorerst auf der Bank beginnen, da die Dauer seines Einsatzes noch unklar ist.

Angriffslinie ohne Top-Vorlagengeber Grüll

Wegen des wahrscheinlichen Ausfalls von Justin Njinmah muss Daniel Thioune seine Offensivstrategie anpassen. Mitchell Weiser wird vermutlich direkt in der Startelf neben Eren Dinkci und Niclas Füllkrug auflaufen, um die offensive Kraft zu stärken. Die Offensive von Werder Bremen bleibt jedoch ohne den Top-Vorlagengeber Marco Grüll, der an Wadenproblemen leidet. Thioune gab an, dass Grüll möglicherweise bereits in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen wird, für das kommende Derby ist er jedoch als fehlend zu verbuchen.

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Verletzungssituation im Kader von Werder Bremen

Neben den genannten Spielern sind auch Jens Stage, Keke Topp, Salim Musah, Felix Agu, Skelly Alvero und Moussa Ndiaye aufgrund von Verletzungen für das Spiel nicht einsatzbereit. Diese umfassende Liste der Ausfälle zwingt den Trainerstab, mit den verfügbaren Ressourcen flexibel umzugehen. Die Kombination aus der Verletzung von Justin Njinmah und Marco Grüll bedeutet eine erhebliche Schwächung des Offensivteams. Die verbleibenden Akteure müssen die fehlende Kreativität und die torgefährlichen Eigenschaften der beiden Ausfallzeiten kompensieren.

Auswirkungen auf das Derby und weitere Schritte

Das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach stellt eine große Herausforderung für Werder Bremen dar. Die taktische Aufstellung wird maßgeblich davon abhängen, ob Justin Njinmah doch noch fit wird oder ob Mitchell Weiser und Niclas Füllkrug die alleinige Offensive tragen müssen. Die Zukunft der Spiele wird davon abhängen, wie schnell die verletzten Spieler wieder genesen. Trainer Daniel Thioune beobachtet die Entwicklung der Spieler genau und wird die endgültige Aufstellung kurzfristig bekanntgeben. Der Fokus liegt nun darauf, die verbliebenen Spieler optimal auf das Match vorzubereiten.